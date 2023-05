B ando agli indugi: lo sheer dress è il pezzo forte della primavera estate 2023. Ma quale scegliere e, soprattutto, come indossarlo?

Sarà che gli ultimi anni ci hanno messo addosso una gran voglia di aria e riscatto; sarà un nuovo sentire che riguarda l’universo femminile e non solo. Fatto sta che la moda non è mai stata così libera. Non ha mai trasmesso così chiaramente il messaggio “il corpo è mio, mi vesto come mi pare e lo mostro quanto mi pare”. La prova concreta, l’ultima in ordine di tempo, è il trionfo delle trasparenze. Che continuano a dominare sulle passerelle – basti pensare alle più recenti fashion week, il vedo-non-vedo va persino oltre le basse temperature – e che sono diventate anche protagoniste dello street style. La declinazione più audace nonché più glam? Gli abiti trasparenti. Potentissime armi di seduzione. E anche gratificazione personale, nel nome di una sacrosanta vanità. Non vogliamo più celare nemmeno quella.

Long dress trasparente in rete e tulle

Le celebs diventano nostre muse

Gli abiti trasparenti sono ipnotici. Ma sono anche parecchio audaci, questo bisogna dirlo. In altre parole: lì per lì, la voglia di indossarli può essere bloccata da una forma di timidezza e imbarazzo. Però sai che c’è? Sono sempre di più le celebs che li sfoggiano con fierezza e divertimento, diventando per noi muse e input. È successo anche durante il Met Gala 2023 e soprattutto i relativi after party. Da Gigi Hadid a Olivia Wilde, da Kendall Jenner a Paloma Elsesser è stato una sorta di omaggio corale allo sheer dress. E lo ribadiamo, si tratta solo degli esempi più recenti.

Fino a qualche tempo fa, un abito trasparente sul red carpet era un’eccezione, quasi una scelta provocatoria; adesso è nella rosa dei must have. E basta ripensare anche ad altri eventi recenti per convincersi che no, non è assolutamente necessario un corpo perfetto per concederselo. Esige di essere ultra democratico. Sul tappeto rosso come nella vita di tutti giorni, è questo il passaggio decisivo.

Sheer dress ricamato

Il dilemma: cosa indossare sotto?

Stiamo quindi imparando a mettere al bando gli indugi: soltanto nell’ultimo mese, le ricerche su Google relative alla “tendenza dei vestiti trasparenti” sono aumentate del 110% e la piattaforma Stylight ha invece registrato il +41% della domanda. Numeri destinati a lievitare ulteriormente.

Si cercano abiti in rete, chiffon, pizzo; vestiti crochet e/o a maglie larghe, ma anche di quel cotone dalla texture leggerissima. Certo, c’è un dilemma che minaccia di smorzare l’entusiasmo: come riporta proprio Stylight, sempre su Google si registra un +200% per il “cosa indossare sotto un vestito trasparente?”. Non tutte riescono a optare per il "niente".

Bralette, culotte, body, reggiseni: la lingerie a vista, ton sur ton, è il complemento perfetto. Via libera anche per quella color carne. Da valutare, invece, i contrasti cromatici. Bene anche i top corti e aderenti e – di giorno – gli shorts, a patto che non risultino invadenti o incoerenti. Gli abiti trasparenti devono restare in primissimo piano.

Sheer dress con lingerie in vista

Abbiamo fatto una selezione a 360° di abiti trasparenti per la primavera estate 2023: buon divertimento!

1/10 Abito in rete tempestato di strass (H&M) 2/10 Long dress con spacco (ZARA) 3/10 Knit dress in cotone (TOM FORD) 4/10 Abito in viscosa (LOEWE) 5/10 Abito crochet misto cotone (MANGO) 6/10 Chemisier in tulle stretch (PATRIZIA PEPE) 7/10 Abito ricamato in rete (PRADA) 8/10 Long dress in nylon (ACNE STUDIOS) 9/10 Abito ricamato in tulle (MIU MIU) 10/10 Abito lungo all'uncinetto (MAJE) PREV NEXT