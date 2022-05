I gioielli diventano protagonisti dell'outfit: tra collane maxi, cinture a catena, top brillanti, strass tra i capelli, il gioco della seduzione è ancora più intrigante. E non mancano trovate decisamente originali.

Sarà che si respira finalmente un’aria di “libertà”, sarà che abbiamo voglia di riprenderci – in qualche modo – quel tempo che ci è stato sottratto dall’emergenza sanitaria; fatto sta che la moda Primavera/Estate di questo 2022 è un trionfo di colore, energia, anche audacia. E quando diciamo audacia non ci riferiamo soltanto alla lingerie a vista, alla tendenza cut-out, alle micro gonne e in generale a tutti gli indumenti cropped. Ma anche al body jewel. Che è ufficialmente il trend più sexy del momento.

I gioielli sono sempre stati importanti, ci mancherebbe. Ma adesso diventano protagonisti dell’outfit. Di dimensioni e volumi più o meno importanti, comunque si fanno subito notare. Brillano tra i capelli, avvolgono sinuosamente (e scenograficamente) il collo oppure scendono giù fino al seno o all’ombelico, sembrano carezzare i fianchi.

S’incrociano, si inseguono, ci vestono in un perfetto gioco di seduzione. E poi non di rado si va oltre, il body jewel chiama in causa altri accessori e perfino gli indumenti. Ragazze, la tentazione è forte.

Le collane

Il body jewel comincia dalle collane. E si aprono diverse strade, a cominciare dalle versioni definite ombelicali: il pendente finale, cioè, cade all’altezza dell’ombelico o giù di lì. Poi i giri di perle, le perle oversize, le collane maxi a catena. O quelle lunghe, a un unico giro.

Devi solo scegliere. Gli abbinamenti col resto dell’outfit? Nessuna regola, c’è l’anarchia. Però è importante che la collana resti sempre in primo piano. Ciò significa che il nero è una "tela" perfetta, ma lo stesso dicasi per il bianco e tutte le tonalità chiare e tenui.

Getty Images 1/5 Credits: Getty Images Getty Images 2/5 Credits: Getty Images Getty Images 3/5 Credits: Getty Images Getty Images 4/5 Credits: Getty Images Getty Images 5/5 Credits: Getty Images PREV NEXT

Le cinture

Poi entrano in gioco le cinture gioiello, e poiché questa definizione identifica diverse tipologie, chiariamo subito: le più trendy sono le chain belt. Le cinture a catena che si posano sui fianchi, dando un tocco di luce e aiutando anche a personalizzare più facilmente il look.

Molto vistose o piuttosto sottili, più o meno preziose, un giro solo o anche due-tre. Spesso, con quella parte che pende a sembra ammiccare. Molto apprezzati i modelli arricchiti da perle, che guadagnano in termini di raffinatezza.

Gonne, pantaloni lunghi, short, miniskirt, gonne a tubino: le cinture gioiello stanno bene su tutto. Le fashioniste, però, non amano particolarmente indossarle sugli abiti.

Getty Images 1/4 Credits: Getty Images Getty Images 2/4 Credits: Getty Images Getty Images 3/4 Credits: Getty Images Getty Images 4/4 Credits: Getty Images PREV NEXT

Hair jewelry

Ma il body jewel passa anche dalla testa. I gioielli tra i capelli sono un trend lanciato con le sfilate Autunno/Inverno 2021-2022, che con la bella stagione si è decisamente rafforzato. Merito delle temperature più alte e degli indumenti più leggeri, che incoraggiano a osare.

Lunghe file di strass si mescolano alle ciocche o fanno brillare gli chignon, fili dorati si stringono intorno alla coda, piccoli punti luce illuminano la chioma. E poi i cerchietti gioiello, anche di perle; le coroncine (ne abbiamo viste diverse anche al Met Gala 2022), i fermagli pendenti.

A proposito di fermagli, le più creative usano quelli basic per dar forma a creazioni altamente personalizzate. Uniche. Pure un po’ sfacciate, perché no?

Getty Images 1/3 Credits: Getty Images Getty Images 2/3 Credits: Getty Images Getty Images 3/3 Credits: Getty Images PREV NEXT

Il top

Il tiro si alza quando il body jewel incontra il nude look. Ci riferiamo ai top in maglia metallica, larga o più fitta, che tanto piacciono alle fashion addicted. Ma anche ai modelli realizzati con perline. Il gioiello diventa così indumento, nel segno di una fusion decisamente glam.

Sotto, niente: questa la regola. Ma se ti sembra troppo, puoi lasciare che si veda la lingerie o indossare il top in questione sopra una t-shirt o un altro top.

Getty Images 1/3 Credits: Getty Images Getty Images 2/3 Credits: Getty Images Getty Images 3/3 Credits: Getty Images PREV NEXT

Minibag con catena

Lo street style è un fondamentale banco di prova per le creazioni, i mood portati in passerella; spesso, però, diventa a sua volta un generatore di idee. Che possono poi tramutarsi in tendenze o meno. A proposito di body jewel, abbiamo intercettato un… vezzo. Sì, per adesso definiamolo così.

Più di qualche influencer ama indossare due o tre minibag con tracolla catena, incrociate. E l’effetto ottico è quello di un maxi gioiello che avvolge il busto. Il look, poi, viene completato con collane che di certo non passano inosservate. Che ne dici?

Getty Images 1/3 Credits: Getty Images Getty Images 2/3 Credits: Getty Images Getty Images 3/3 Credits: Getty Images PREV NEXT