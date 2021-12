U ltime notizie: praticità e stile possono coesistere! È l’ultimo trend in fatto di top a dircelo: il body torna a semplificarci la vita con tanti modelli davvero irresistibili

Everybody needs… some body! No, non abbiamo bisogno di un ripassino dei grandi classici del rock, vogliamo semplicemente darti un consiglio d’oro per affrontare l’inverno col piglio giusto e in tutta comodità.

Ebbene sì, abbiamo tutte un disperato bisogno di body nell’armadio: fidati di noi! Coniugare stile e praticità non è mai facile, ma per fortuna d’ora in avanti ci penserà il capo “rivelazione” degli anni ’80, tornato alla ribalta per semplificarci la vita e gli outfit.

Unico esemplare tra schiere di top, sottogiacca o camicie in grado di restare al proprio posto senza tradirci, il body si è infatti riaffacciato in grande stile nelle collezioni più cute della stagione, pronto a chiudere ogni look in modo impeccabile!

E dunque ecco tutto quello che c’è da sapere sul trend più pratico e cool del momento e una selezione di body da batticuore di cui fare buona scorta per l’inverno 2021/22. Sei pronta a lasciarti tentare?

Body girocollo

Semplice, anzi semplicissimo. Talmente basic da star bene praticamente con tutto, e così comodo da non riuscire più a farne a meno!

È il body girocollo, aka il jolly più furbo da tenere nell’armadio in mille e una sfumatura.

Perfetto da indossare sotto al tailleur al posto della camicia che si sgualcisce sempre, in combo con quel maglioncino super-cutie che però non riesci ad indossare a pelle o come gregario di una giacca particolare, sarà un autentico salvavita tutto da scoprire. Una versione di body girocollo con un pizzico di coolness in più? I nuovissimi modelli cut-out, per look irresistibili: ci ringrazierai!

Credits: Getty Images

Body dolcevita

Stesso principio, ma con una presenza più forte e di carattere. E con un “quid” di calore in più. Parliamo del body dolcevita, da scegliere smanicato o a manica lunga a seconda del grado di propensione al freddo di chi lo indossa.

Anche qui potrai portarlo sotto a completi e maglioni, oppure potrai renderlo protagonista (sopra un paio di jeans come in combo con una pencil skirt) scegliendolo in cashmere, o comunque in calda maglia. Insomma, preparati a farne largo sfoggio perché nessuno come lui saprà essere sempre al posto giusto nel momento giusto all’interno dei tuoi look. D’altra parte se si chiama “dolcevita” un motivo ci sarà!

Credits: Getty Images

Body couture

Se stai pensando che sia finita qui ti sbagli! I body destinati all’inverno 2021/22 sono molto più di fedeli gregari da portare come sottogiacca. Ebbene sì, ne esistono versioni couture da sfoggiare come autentici bodysuit anche nelle situazioni più chic.

Gioiello, in materiali deluxe, in simil-pelle, strutturati, con frange, stampe sfiziose o tagli particolari, i nuovi body saranno degli autentici capi “mai più senza” per l’inverno, praticissimi e carichi di fascino. Insomma, assolutamente indispensabili per togliere le castagne dal fuoco quando ce n’è più bisogno!

Credits: Getty Images

Take your body!

Curiosa? Bene, scopriamo insieme 10 modelli irresistibili di body, tratti dai best of delle collezioni fall winter 2021/22. Piccola avvertenza: preparati a desiderarli tutti ardentemente!

1/10 Body in velluto con frange ZARA

Credits: zara.com 2/10 Body girocollo zebra print con drappeggio sulla schiena H&M

Credits: hm.com 3/10 Body con dettagli in pelle NOTUS LONDON

Credits: notuslondon.com 4/10 Body effetto lamé SAINT LAURENT

Credits: farfetch.com 5/10 Body girocollo oro INTIMISSIMI

Credits: intimissimi.com 6/10 Body cut out KHAITE

Credits: farfetch.com 7/10 Body stampa all over LE DOUBLEJ

Credits: ladoublej.com 8/10 Body dolcevita in lana ALAÏA

Credits: mytheresa.com 9/10 Body in maglia MISSGUIDED PETITE

Credits: zalando.it 10/10 Body camicetta WOLFORD

Credits: wolfordshop.it PREV NEXT