H alf moon bag: tre parole che accendono subito lo sguardo delle fashioniste. Passa attraverso diverse forme, interpretazioni e colori, ma in tutti i casi si fa guardare. E desiderare.

La passione per le borse non si discute, si sa. Tutte coltivano il segreto sogno di possederne vagonate, e comunque anche in quel caso non ci sarebbe sazietà. Però ammettiamolo: è con l’arrivo della bella stagione che il barometro di quest’amore raggiunge i massimi livelli. Puntualmente parte la caccia alle it-bags del momento, un impulso incontenibile. E a proposito di it-bags, ormai è chiaro: per la primavera/estate 2022, la borsa a mezzaluna è la nuova fashion mania.

Sorella della hobo bag, ma dall’estetica più d’impatto. Le forme sono ridotte, le linee – rigide o morbide - molto definite. Quella silhouette a mezzo cerchio, spesso accentuata dal manico stesso, seduce a colpi di sinuosità e raffinatezza e riesce, da sola, a caratterizzare l’intero outfit.

Outfit che può essere casual o più elegante: un altro pregio di queste borse è l’alto grado di versatilità. Che le rende adatte non soltanto a qualsiasi look, appunto, ma anche a qualsiasi ora del giorno, della sera. E della notte.

Portata a spalla o a mano, in certi casi pure crossbody, la half moon bag è già diventata un must per le fashioniste. Si sceglie tra tonalità neutre, delicate o accese e vibranti, tra monocolore e fantasie più o meno elaborate (trionfa il monogram), ma anche tra un design minimalista o arricchito da dettagli preziosi. Tra novità e conferme, dunque, ecco i modelli più cool del momento.

Bottega Veneta

In un’ideale classifica, indubbiamente tra i primi posti troviamo la Mini Jodie di Bottega Veneta, in pelle, caratterizzata da un motivo intrecciato.

Semplice ma non troppo, chic ma non troppo, insomma: adatto a tutte e tutto. Decisamente ampia e variegata è la palette di colori; sono quasi 20 tra pastelli, tonalità bold e fluo e l’intramontabile black.

Fendi

Per la Primavera/Estate 2022 Fendi mette invece in campo la borsa a mezzaluna Fendigraphy. Una rivisitazione dei modelli hobo impreziosita da vistosi lettering Fendi in metallo oro, che ne diventano la cifra stilistica.

Diverse le misure: small, medium, anche nano. La superficie è liscia, lavorata con intarsio multicolor o bicolore, in coccodrillo o in suede. A proposito di colori, anche in questo caso le opzioni sono numerose e comprendono presenti i laminati gold e silver.

Coperni

Coperni, marchio sempre più amato dalle it-girls. Che considerano ormai un’icona la Swipe bag, design scultoreo e linee nette. Le versioni disponibili aumentano di stagione in stagione, tra le più recenti e glam troviamo quella mini tempestata di piccoli cristalli.

Ma tieniti pronta, perché è in arrivo addirittura la Swipe bag interamente in vetro, con tanto di corna, presentata durante la sfilata Autunno/Inverno 2022-2023 e frutto della collaborazione con il brand statunitense Heven.

Prada

Prada reinterpreta uno delle sue borse iconiche e il risultato è la mini bag Re-Edition 2000, realizzata con un materiale di ultima generazione: il Re-Nylon, derivante dal riciclo di oggetti di plastica che inquinavano gli oceani, ma anche di reti da pesca e fibre tessili. Bello quando la moda si fa ambasciatrice di nobili cause.

La borsa è dotata di chiusura con zip e manico in nastro; naturalmente non manca il logo triangolo smaltato che da sempre identifica la maison.

Miu Miu

Morbida, maliziosa, subito riconoscibile grazie alla lavorazione matelassé (e al logo lettering frontale): è la borsa Miu Wander firmata Miu Miu, altra bella tentazione. Anch’essa realizzata in nylon rigenerato. I colori? Giallo, astrale, nero e rosa.

Louis Vuitton

Louis Vuitton risponde con la borsa Loop, parte della Collezione 2022, reinterpretata in denim effetto dégradé e con stampa Monogram.

Altre peculiarità sono la tracolla, la catenella e altre parti in metallo gold, la tasca anteriore il cui tiretto corrisponde con il logo LV Circle.

Balenciaga

Ha conquistato diverse celebs, in primis Bella Hadid, la borsa a mezzaluna Le Cagole di Balenciaga, disponibile anche in versione XS e in diverse nuance. Segni particolari? Un sapiente mix di borchie, fibbie, intrecci, finiture in argento anticato.

L’impronta è rock-chic, ma si segnala anche un buon grado di praticità. E lo specchietto a cuore.

Staud

Le fashoniste conoscono bene la Moon Bag di Staud. E di sicuro saluteranno con interesse la nuova versione micro in raffia, con chiusura magnetica e bottoni automatici sul manico.

Una mezzaluna perfetta, che forse non è il massimo della comodità ma di certo si fa guardare. Un vezzo? Ma sì, possiamo anche metterla così.

Christian Dior

Tra le novità Dior, ecco la borsa a mezzaluna Vibe, disegnata da Maria Grazia Chiuri. La classica hobo bag incontra uno stile più moderno e quest’ultimo passa anche dalla firma Christian Dior Paris che corre lungo la parte inferiore.

Nera, ma con parti in bianco, la Dior Vibe può essere portata a mano, a spalla nonché crossbody, per un twist più casual. Cambia mood a seconda degli abbinamenti scelti, è un’ottima compagna tutto il giorno e, ovviamente, anche dopo il tramonto.

Gucci

Ophidia non è soltanto un’icona Gucci: è un universo in continua espansione. Ecco allora una new entry, ovvero la mini Ophidia a mezzaluna. Il tessuto è con stampa monogram, c’è quel tocco retrò che rende il risultato ancora intrigante e ci riporta indietro fino agli anni Novanta.

Il nastro Web rosso e blu sul fondo crea un contrasto forte ma elegante e riconduce invece allo stile contemporaneo.

... Adesso non ti resta che sfogliare la gallery dedicata alle borse a mezzaluna più cool del momento per trovare la tua versione preferita!

