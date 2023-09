D alla raffinata chain bag all'iconica messenger, passando dai modelli in tessuto tecnico, ecco una selezione di borse a tracolla firmate da comprare online!

Le borse a tracolla per l’autunno 2023 catturano sguardi ma senza eccessi. Sono assai capienti o più compatte, però in ogni caso garantiscono un alto grado di praticità. In pelle o similpelle, in tessuto comune o tecnico, sono pensate per accompagnarci fedelmente h24. O per completare un outfit da sera all’insegna di una sobria eleganza. Quanto a colori, le tendenze del momento non alzano troppo il tiro. E questo ha un grande vantaggio: il modello che acquisteremo adesso, non tramonterà tanto facilmente. Ecco dunque che, dopo la selezione di zaini da donna, arriviamo con un carico speciale: quello di borse a tracolla firmate da acquistare online. Le vorremmo tutte in un colpo solo, è vero!

Logo all over

Le borse con stampa logo lettering sono quell’innocente vezzo che ci gratifica, ammettiamolo. Un po’ come mostrare a tutti che sì, siamo fiere e orgogliose della nostra borsa firmata. Qualcuno potrebbe pensare che accessori simili siano assai remoti dai dettami del quiet luxury, tendenza che ci accompagnerà per molto tempo; in realtà non è esattamente così. Perché la stampa in questione può invece essere estremamente armoniosa e delicata, per certi versi impercettibile. Come fosse una semplice fantasia geometrica: guardare per credere.

Chain bag

Tra le borse a tracolla autunno 2023, un posto spetta alle chain bags. La situazione è la seguente: non sono più virali come qualche stagione fa. Ma non sono neanche tramontate, anzi hanno ottenuto la promozione. Ergo, hanno fatto il loro ingresso tra gli accessori classici. E la borsa rigida nera, dotata di catenella, è ormai un must have. Per una serata? Certo. Ma anche per un raffinato daily look.

La borsa sporty

Da settembre si ricomincia: giornate sempre full, da una parte all’altra senza sosta, alle prese con mille cose da fare. Ergo, serve una borsa all’altezza della situazione. Bella e possibile, preferibilmente indistruttibile. Dotata di più tasche, di cui una per il telefono così-lo-troviamo-subito, leggera e magari impermeabile. Di dimensioni medie, benissimo! Il twist di stile? I riflessi metallici.

La borsa a tracolla bianca

Se ancora associ la borsa bianca soltanto alla stagione estiva, inverti subito la rotta. Perché è invece tra i pezzi forti di molte collezioni autunno inverno 2023 2024. Illumina gli outfit, è di un (non) colore sempre di classe, richiama anche i paesaggi e le atmosfere della stagione fredda. Anzi: se vuoi essere al top, comincia a pensare anche alle scarpe bianche!

La borsa messenger

Cerchi una borsa per l’università o la scuola? Il modello messenger è perfetto. Non solo comodo ma anche glam, con il suo design un po’ retrò. Anzi, noi puntiamo su un modello che accentui proprio quest’ultimo aspetto. Qualcosa tipo “cartella” degli scolari di una volta: non è irresistibile? Sta andando a ruba!

La borsa patchwork

Se lo stile hippie e un po’ wild ti affascina, molto probabilmente la borsa a tracolla patchwork sarà tua. Ha quell’aria un po’ così, sembra quasi improvvisata ma in realtà è curata in ogni dettaglio. E poi il patchwork possiede un grandissimo pregio: rende possibili tutti gli abbinamenti cromatici. Una borsa, mille borse.

