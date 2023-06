L 'indispensabile tote bag, ma anche la pochette e la tracolla. Lo zainetto e la handbag: abbiamo scovato in Rete una serie di proposte ultra glam, vai con lo shopping!

Sì, c’è stato un (lungo) tempo in cui la borsa di paglia veniva considerata esclusivamente un accessorio da mare. Ma questo tempo è finito, per fortuna. Grazie all’industria moda, ma soprattutto alle fashioniste doc, le borse di paglia (e i modelli realizzati con materiali sintetici che ne imitano l'effetto) sono entrate a pieno titolo nello street style. E possiamo abbinarle come ci pare – non solo con i look tipicamente estivi e vacanzieri - anche perché le interpretazioni stilistiche si moltiplicano senza soluzione di continuità. I jeans, le sneakers, le mini, il tubino, lo chemisier: via libera, ormai sono pochi i capi che “stonano” con borse del genere. Ti stai chiedendo quali siano le borse di paglia da comprare online, che si allineino ai trend del momento e siano anche il più possibile versatili? Sciogliamo subito l’interrogativo con questo fruttuoso check in Rete!

La tote bag di paglia

Amiamo incondizionatamente la tote bag. Per via di quella grande capacità contenitiva che fa il paio con un’immagine sempre glam. La versione in paglia o rafia diventa inseparabile amica delle giornate estive: per andare in spiaggia, per un aperitivo post spiaggia, per un giro di shopping. Insomma, fino al tramonto è inattaccabile!

Borsa rotonda di paglia

Espressamente per i daily look è invece la borsa rotonda di paglia da portare a spalla: le dimensioni sono variabili, ce ne sono per ogni esigenza. Non lasciarti ingannare dall’estrema compattezza, perché in realtà c’è spazio per un bel po’ di oggetti. Un tocco boho chic degno di nota.

Paglia e tela

Stai invece cercando borse di paglia da comprare online per il mare? I trend del momento ci portano ai mix materici e la combo con la tela canvas è tra le opzioni più cool. Più “vacanziere”. Quanto a stampe e fantasie, sai che c’è? Divertiti!

Lo zainetto di paglia

Lo zainetto è ormai diventato virale, e non potremmo esserne più felici: è glam, ma anche ultra comodo e pratico. La variante perfetta per l’estate? Quella in paglia, ovvio. La scelta è caduta su una tonalità molto chiara e luminosa, ma nota anche i dettagli!

La pochette che non ti aspetti

La borsa di paglia va bene anche per la sera e i relativi outfit? Ma certo baby, basta scegliere quella giusta. Necessario, innanzi tutto, è che sia piccola. A noi piace molto l’idea della pochette in paglia, è una declinazione per certi versi inedita. Un’idea super azzeccata soprattutto per feste/cene/aperitivi in spiaggia o in piscina, ma anche un accessorio da mettere nella valigia delle vacanze. Abbiamo scelto un modello dotato anche di tracolla, per avere un’opzione in più!

Handbag di paglia

Non potevamo non cercare anche una borsa a mano di paglia e l’abbiamo trovata: un modello retrò con i manici rigidi e rotondi, perfetta per gli outfit più romantici ma anche sbarazzina al punto giusto!

