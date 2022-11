C on cristalli, strass, paillettes, borchie. Ma anche perline e loghi metallici. Il risultato è sempre un accessorio che brilla e rapisce nella sua audacia priva di eccessi. Le temperature scendono, le giornate si accorciano? Illuminiamole con le jewel bags, a tutte le ore!

La tendenza delle borse gioiello è esplosa nella primavera 2022. Il via l’hanno dato molti tra i brand più blasonati tra cui Prada, Chanel, Ermanno Scervino, Dolce & Gabbana; ma c’è da dire che l’input è stato subito colto sia dalla fast fashion, sia dalle più influenti interpreti dello street style. E proprio allo street style è riconducibile un importante passo in più: lo sdoganamento, probabilmente definitivo, delle jewel bags.

Certo, la sera e la notte restano i contesti d’elezione. Però adesso i limiti d’orari – definiamoli così – sono stati abbattuti. Le borse gioiello s’indossano in qualsiasi momento della giornata, anche quando il sole splende alto nel cielo. Con qualsiasi outfit e in ogni occasione. Insomma, quando ci pare e piace.

A conferma di quanto questo trend stia acquistando forza, si moltiplicano le proposte in commercio. Più accessibili o più preziose. Che ne dici di mettere a fuoco i modelli di borse gioiello più glam per l’autunno inverno 2022-2023?

Cristalli, strass e poi oltre

La verità è che il lungo periodo di timori e restrizioni coincidente con la pandemia ci ha segnati. E non solo in senso negativo. Quando l’allarme si è placato, abbiamo sentito un gran bisogno di “riscatto”. Di riprenderci il tempo perduto in quello stato di sospensione e costruire un nuovo senso di libertà. Che passa anche dalla moda. Da ciò che indossiamo. I risultati? La tendenza metallizzato-di-giorno-e-di-notte, le microgonne, i capi cropped. La voglia di mostrarsi, in senso sia reale che metaforico.

Ed è in questo stesso mood che s’inquadra l’exploit delle borse gioiello e il desiderio di portarle con sé a qualsiasi ora. Non solo. La creatività è sfociata in nuove forme, colori, idee. Se la borsa gioiello per eccellenza è quella tempestata di strass e cristalli, assistiamo a un moltiplicarsi di declinazioni. Pensate per tutti i gusti, sempre nel segno della luminosità e di una raffinata audacia.

Ecco dunque farsi largo le borse con borchie o paillettes, ecco catalizzare l’attenzione i loghi metallici in versione maxi con finiture oro e argento. Ecco le catene vistose, i ricami con perline, i ciondoli (che spesso coincidono a loro volta con il logo o il nome del brand). Le cuciture sottolineate da dettagli metallici, le frange luccicanti, la pelle metallizzata. Le borse non sono mai state così preziose. E, allo stesso tempo, versatili.

Dimensioni e tipologie

Anche in fatto di dimensioni e tipologie, la scelta si è ampliata. Naturalmente clutch e pochette gioiello restano indiscutibili, ma i modelli più glam del momento sono le handbag con manico rigido e le borse a spalla, con catena o tracolla in pelle (o ecopelle).

Prevalgono i piccoli formati, però c’è da dire che piacciono sempre di più – proprio perché adesso si portano anche di giorno, e di certo la praticità è sempre un valore aggiunto – le borse gioiello di medie dimensioni. Di conseguenza, hanno debuttato sulla scena fashion le morbide shopper gioiello. Ebbene sì. E per le it-girls diventa davvero dura resistere.

I colori

In primavera le jewel-bags sono diventate una perfetta trasposizione dell’arcobaleno, con le loro tonalità accese e vibranti. Le borse gioiello per l’Autunno Inverno 2022-2023 mostrano un altro volto. Prevale indubbiamente il nero, seguito dall'argento e dall'oro. Poi troviamo il bianco e una serie di tonalità più sobrie.

I pastelli, a quest’ultimo proposito, stanno facendo proseliti: l’azzurro e il rosa in cima alla lista. Le nuance più intense non sono state accantonate in toto; quelle piuttosto scure risultano ancora gettonate, quelle più accese decisamente meno. Via libera, dunque, a colori come il bordeaux, il prugna, il verde bosco.

Come indossarle

E questa è la parte ancora più bella: di giorno come di sera, le borse gioiello fanno rima con anarchia assoluta. Ergo, puoi indossarle e abbinarle come vuoi. Anche con un tailleur giacca corta, un maxi blazer, la micro gonna, i pantaloni in pelle, qualsiasi tipo di abito.

Una libertà massima che riguarda pure i colori. Puoi scegliere se creare strategiche continuità cromatiche con il resto dell’outfit oppure fare della tua luminosa borsa una nota di colore a contrasto. Davanti a tutti questi pregi e possibilità, come restare indifferenti?

