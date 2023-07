Q uale borsa portare al mare per quest'estate 2023? Se ancora non hai deciso, ecco una selezione di proposte da acquistare in Rete: di tendenza, sì, ma anche ultra pratiche!

In fatto di borse mare, abbiamo (giustamente) grandi pretese. Vogliamo che siano capienti al punto giusto, vogliamo riuscire a metter dentro l’impossibile. Ma allo stesso tempo, questa capienza non deve pregiudicare l’immagine. Perché è importante essere fashion anche al mare, ci mancherebbe. In più, è doveroso che le beach bags siano pratiche; che non facciano venire dolorini alle spalle o cose del genere. Insomma: quali sono le borse mare 2023 da comprare online? Scoprilo subito!

Stile marinaro

Se ti stai chiedendo quale borsa portare al mare e ancora non hai deciso, sappi che lo stile marinaro è tornato in scena più cool che mai. Le iconiche righe bianche e blu, l’altrettanto iconica àncora: porta in spiaggia una ventata di allegria e ironia! E non soltanto lì, perché questa borsa sono perfette anche per gli outfit estivi da giorno.

Borsa da mare XL

Se preferisci le borse mare grandi, ma proprio grandi, ecco il modello che fa per te: richiestissimo online, perché nonostante le dimensioni non risulta affatto ingombrante. E poi piace questa stampa a base di conchiglie e stelle marine, decisamente in tema! Il materiale? 100% cotone all'interno e 100% tela all'esterno.

Borsa di paglia

Le borse di paglia restano tra gli accessori must have in fatto di moda mare. Tra le borse mare 2023 in paglia e da comprare online, abbiamo scovato questa: la particolarità è la tracolla in similpelle che ne accentua l’impronta retrò. E fa risaltare la tonalità chiara e luminosa che caratterizza il resto della borsa.

Multicolor

L’estate fa rima con colore. E infatti la borsa mare donna che ti mostriamo è a dir poco richiesta, grazie a quest’effetto arcobaleno che mette di buonumore e allo stesso tempo non risulta eccessivo. Altro vantaggio: la combo di colori è così ricca che questa borsa si abbina a qualsiasi outfit. È realizzata in tela e tessuto di lino.

Multitasche

… Sei tra quelli che in spiaggia portano di tutto e vogliono essere perfettamente organizzati? Ti serve una borsa mare non solo grande a sufficienza, ma anche dotata di più tasche. Grandi, medie, piccole. Interne e laterali. Eccola: è anche travolgente con la sua fantasia e i suoi colori, non trovi?

Borsa animalier

Infine, una borsa mare fantasia animalier. Ma diversa da tutte le altre. Perché la stampa in questione, che di solito risulta piuttosto grintosa, in questo caso è molto discreta. Però si accende grazie al color oro. Che coi riflessi del sole, manco a dirlo, forma la combinazione perfetta. Un modello molto particolare e affascinante, vero?

