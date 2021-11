N on è una mini bag, non è neppure una semplice cover. Pratica e trendy, ha conquistato le fashion addicted ma anche chi pretende il massimo della praticità!

Ammettiamolo: lo smartphone è ormai un’estensione del nostro corpo. Quando si scarica e “muore” all’improvviso, quando la linea non prende, se lo dimentichiamo da qualche parte, o peggio ancora lo perdiamo, ci sentiamo fuori dal mondo e la crisi di panico è in agguato. È diventato anche uno strumento che ci consente di esprimere ancora meglio la nostra anima fashion, e basti pensare ai coloratissimi phone beads e alle mille cover con cui ci divertiamo a personalizzarlo. Però adesso l’attenzione delle It-girl è dirottata verso un accessorio very, very cool. E anche decisamente utile: la borsetta porta cellulare.

La praticità diventa glam

Quante volte ti è capitato di sentire il cellulare squillare e pescare affannosamente nella borsa senza riuscire a trovarlo? O quante volte avresti invece voluto lasciarla a casa, la borsa, e sentirti così più libera e leggera? Per non parlare del perenne timore che il telefono cada a terra. Ecco: la soluzione è proprio la borsetta porta iPhone. Risultato di un felice incontro fra una mini bag e una cover. Il suo esordio è avvenuto quasi in sordina, è stato tutt’altro che esplosivo. Poi, però, ha catturato l’attenzione dei più quotati marchi di moda: da Burberry a Prada, da Fendi a Valentino, da Louboutin a Balman passando per Balenciaga, Dior, Gucci, Dolce&Gabbana, Armani, le maison hanno cominciato a gareggiare a colpi di estro e creatività, proponendone versioni sempre più glam. Il passaggio dalle passerelle allo street style è stato lo step successivo, complici anche le tante influencer che ben volentieri si sono lasciate prendere dall’iPhone case mania. E adesso, ecco che rappresenta il nuovo oggetto dei nostri desideri.

Versioni per tutti i gusti

La versione più diffusa è caratterizzata da una custodia con zip dal design verticale e una catena – o una tracolla in altri materiali - non solo rimovibile ma in molti casi anche regolabile, il che significa che può essere messa a spalla, crossbody o eventualmente appesa al collo. Sempre più spesso è presente inoltre un manico rigido, per cui all’occorrenza è possibile portarla a mano. Alternative molto apprezzate soprattutto per gli outfit da sera sono le pochette porta cellulare, spesso impreziosite da chiusure gioiello. E a proprio a proposito di impreziosire, si apre un ventaglio di possibilità che non lascia alcuna preferenza insoddisfatta: ci sono per esempio le borchie, per un’impronta rock; ci sono le applicazioni in cristallo che fanno scintille, le perline per le più romantiche, oppure i loghi in vista che mandano un messaggio forte e chiaro. L’elenco si allunga costantemente, i porta cellulare rappresentano un’inesauribile fonte d’ispirazione. E per gli animi più giocosi, la risposta sono i modelli ispirati ai personaggi di cartoons e fumetti e persino a forma di animali.

I materiali: no limits

La pelle, anche sintetica, è indubbiamente il materiale più utilizzato per la realizzazione di borsette porta Iphone, ma anche in questo caso gli orizzonti appaiono ben più vasti. Sul podio troviamo pure i tessuti monogram e quelli impermeabili, poi via via appaiono svariate opzioni fra cui il nylon, il canvas, persino lo shearling, il vimini, le lavorazioni all'uncinetto. Monogram a parte, per il momento il monocromo fa la parte del leone, e praticamente l’intero cerchio dei colori viene chiamato in causa, però cominciano ad affacciarsi - nemmeno troppo timidamente - fantasie floreali, geometriche ed etniche che regalano un tocco di dinamismo in più.

Come abbinare la borsa porta cellulare?

Sono diverse le possibilità. Creare un continuum cromatico con i capi o gli altri accessori indossati, per esempio le scarpe o la t-shirt. Oppure puntare sugli abbinamenti di materiali, su giochi di richiami ad hoc. O ancora, e questa è l’idea più trendy e d’impatto, rendere la borsetta porta cellulare una spiazzante e anarchica nota di colore. Nessun nesso, nessuna combinazione. Ma una strategia eye catching da 10 e lode.

1 di 11 - Custodia con tracolla rimovibile JIMMY CHOO

Credits: farfetch.com 2 di 11 - Custodia per smartphone Lovebird PINKO

Credits: farfetch.com 3 di 11 - Porta cellulare con catena CHANEL

Credits: farfetch.com 4 di 11 - Custodia per smartphone Tangle JIL SANDER

Credits: farfetch.com 5 di 11 - Porta cellulare The Simpsons BALENCIAGA

Credits: luisaviaroma.com 6 di 11 - Porta cellulare Crossy MAX MARA

Credits: luisaviaroma.com 7 di 11 - Porta cellulare trapuntato ALEXANDER MCQUEEN

Credits: luisaviaroma.com

8 di 11 - Borsa porta cellulare in pelle SAINT LAURENT

Credits: www.mytheresa.com 9 di 11 - Borsa porta cellulare Loubilab CHRISTIAN LOUBOUTIN

Credits: www.mytheresa.com 10 di 11 - Borsa porta cellulare Garance ALAÏA

Credits: www.mytheresa.com 11 di 11 - Porta iPhone Paula's Ibiza Elephant LOEWE

Credits: luisaviaroma.com



