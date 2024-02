P er la palestra, la piscina, la scuola di danza. Per i weekend fuori porta e i brevi viaggio di lavoro: un borsone serve spesso e volentieri. Una questione di praticità, ma anche di stile. Ed ecco una selezione a prova di fashionisti!

Almeno un borsone serve a tutti. Ai weekender, ovvero ai turisti del fine settimana. A chi frequenta palestre, piscine, sale da ballo. A chi si sposta per lavoro. Allora riflettiamoci un po’ su: il borsone da palestra e il borsone da viaggio possono coincidere. Bisogna solo trovare un modello multifunzionale, ben attrezzato nonché dotato di svariate tasche e realizzato con un materiale resistente, meglio ancora se impermeabile. Però aspetta. Dev’essere anche cool, ci mancherebbe. E no, non sono troppi requisiti insieme. Se sei a caccia di un borsone online, sappi che molto probabilmente lo troverai in questa selezione!

Con maxi logo lettering

Per trovare il perfetto borsone online, devi in primis definire le tue esigenze in riferimento a tutte le occasioni in cui ti servirà. Pensando anche alle tue preferenze stilistiche, naturalmente. Questo modello firmato Puma – e la firma è protagonista del design – riscuote parecchi consensi. Perché è basic ma funzionale, minimalista ma non troppo e ben organizzato. Un passepartout.

Dettagli oro

Un altro borsone per la palestra (o da viaggio) nero, ma con una caratteristica che cattura subito l’attenzione dei fashionisti: i dettagli oro. Ovvero la stampa del logo, su un fianco e lungo la tracolla. Aggiungiamo che questa borsa sportiva è dotata di svariate tasche, anche interne, nonché realizzata con la tecnologia UA Storm, che garantisce un’efficace protezione impermeabile.

Eyecatching

Ti piacciono i borsoni colorati, che catturano l’attenzione e diventano parte integrante dell’outfit? Amerai allora questo borsone Adidas di un’intensa tonalità di rosa, con dettagli e stampe a contrasto. È tra i modelli più richiesti online, anche perché capiente ma compatto.

Stile retrò

Se invece hai un debole per lo stile retrò e usi il borsone principalmente per i we fuori porta e i brevi viaggi di lavoro, ne siamo certi: questo modello ti conquisterà al primo sguardo. Casual e raffinato allo stesso tempo, è realizzato in tela con finiture in pelle. Ci sono anche altre tonalità, a loro volte d’impatto ma sobrie.

Matelassé

Dici matelassé e viene subito in mente Coco Chanel, per l’esattezza l’iconica bag 2.55. Madamoiselle Coco ha indubbiamente contribuito al successo del ricamo trapuntato, che a sua volta è diventato iconico. Ma avevi mai pensato a una borsa da viaggio trapuntata, magari con beauty case abbinato e in una bella tonalità pastello? Eccola!

Compatto

Se invece stai cercando un borsone piccolo, in cui mettere poche cose e che non si affatto ingombrante, ecco una proposta interessante: porta la firma di Kipling, è dotato di manici e tracolla removibile nonché realizzato in poliestere riciclato. Si sceglie tra diverse fantasie e i bordi sono regolabili, quindi in pochi secondi puoi cambiare… il design!

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.