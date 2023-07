B oom di visualizzazioni per l'hashtag #boxershorts: un trend che intriga, facile e d'effetto. Ma bisogna interpretarlo nel modo giusto!

L’hashtag #boxershorts macina visualizzazioni, milioni su milioni. Un nuovo trend ha conquistato - partendo dalle passerelle - l’universo TikTok e, di conseguenza, lo street style: i boxer da uomo come shorts, appunto. Si indossano a mo’ di pantaloncini, con la giusta faccia tosta. Il bello è proprio renderli protagonisti dell'outfit!

Un incontro di tendenze

I boxer da uomo usati dalle donne come shorts, è questo il nuovo fashion diktat. E non si tratta di una semplice idea, ma già di pura realtà: lo conferma l’incremento di vendite nei reparti di biancheria intima maschile. E se TikTok ha fatto – come sempre – da cassa di risonanza, c’è da dire che questo trend era nell’aria già da un po’.

I boxer da donna non sono una novità. E anzi, proprio negli ultimi tempi hanno ritrovato fascino grazie alla tendenza della lingerie a vista: fanno capolino da gonne e pantaloni a vita bassa, s’intuiscono attraverso gli abiti trasparenti e il risultato è innegabilmente glam. Aggiungiamo che la moda genderless sta conquistando (ed è un bene) crescenti consensi; il fatto che i boxer abbiano perso “identità” per diventare fluidi s’inquadra perfettamente in quest’evoluzione. Mixando i dati di fatto, ecco servita la nuova tendenza.

Quali boxer scegliere

Ok, quest’idea ti piace. Ma quali sono i boxer da uomo più adatti alla “trasformazione” in shorts? Dalla passerelle e da TikTok giunge un identikit chiaro: a vita alta e oversize. Non elasticizzati, bensì morbidi e ampi (=ancora più comodi!). Quanto a fantasie, si resta sostanzialmente sulle classiche righe. Perfetta alternativa è la tinta unita. Le stampe più vivaci e anche “sfiziose”, in questo contesto, non sono il massimo. E nemmeno l’altrettanto classico check.

Come portare i boxer da uomo

Vien da sé: i boxer da uomo si abbinano perfettamente a canotte, top cropped, t-shirts. Insomma, stiamo sempre parlando di pantaloncini. Ma gli abbinamenti che rispecchiano al meglio questo nuovo trend TikTok vanno oltre. La questione si fa più sapiente e sottile: continuiamo a “giocare” con il guardaroba maschile.

Significa che i boxer si portano con camicie e blazer di taglio maschile: ecco, sono queste le combo perfette. Ma poi si gioca ancora, scegliendo invece accessori prettamente girlish. Sandali con tacco alto e/o gioiello, slingback, anche ciabattine o decollété. Minibag da portare a mano o borse da spalla, ma sempre in dimensioni contenute. Il tocco in più? I calzini a vista.

Vuoi qualche idea di boxer da uomo? Ecco la nostra gallery!

