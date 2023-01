D ai modelli componibili ai bangle d'allure vintage: gli accessori non devono mai mancare e questo vale anche per i bracciali

Prima di uscire di casa, un ultimo sguardo allo specchio e un ultimo "check" dove, spesso, sono i dettagli e i micro accessori ad attirare l'attenzione e a completare (o meno!) il look studiato in tutto e per tutto.

E, insieme agli occhiali e ai cappelli, sono di certo i bijoux a diventare protagonisti di tantissimi stili. Spesso solo e solamente micro accessori, spesso nascondono significati ben più profondi e unici. Proprio per questo sceglierli per se stessi, ma anche per gli altri, non è di certo una cosa semplice e, per questo motivo, qui abbiamo selezionato alcuni dei modelli di bracciali donna online più belli e interessati da acquistare.

Bangle a spirale, Trollbeads

I bracciali rigidi hanno la capacità di valorizzare il polso proprio grazie alla loro forma statica. Questo modello, composto da una struttura attorcigliata, si differenzia dagli altri perché, oltre a essere affascinante già al primo sguardo, può essere arricchito con piccoli ciondioli e perle vendute a parte.

Bracciale Tennis, Morellato

Il bracciale tennis è un grande classico. Simbolo di eleganza e stile, questo modello è spesso accumunato all'immagine del little black dress, il tubino nero. Da indossare da solo, per donargli tutta l'attenzione che merita, è di certo uno dei protagonisti della nostra selezione di bracciali da donna online.

Bracciale a catena, Breil

Questo bracciale ha un'estetica moderna, perfetta per le più giovani e per chi ama lo stile street. Una catena oro, con maglie larghe, che si sviluppa sul poso in un ciclo continuo e lineare.

Bracciale pavè, Pandora

Un modello diverso dai classici di Pandora, ma che si differenzia mostrando un carattere unico e ben definito. In oro rosa, questo bracciale, si differenzia sia per la chiusura brillante sia per la trama a maglia stretta che si sviluppa anche in orizzontale.

Bracciale a filo, Fossil

Less is more. La cosa vale anche per i bracciali, proprio come questo modello che riduce la sua struttura ai minimi termini, ma allo stesso tempo arricchisce il polso con una piccola piastrina tonda nella parte centrale.

Bracciale Tennis deluxe, Swarovski

Se il bracciale tennis è imperdibile, la sua versione chunky è il bracciale di tendenza che non ci si aspetta. Dalla struttura imponente e maxi pietre brillanti, di certo non ti farà passare inosservato.

