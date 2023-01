U tili per proteggersi dal freddo, ma allo stesso tempo tocco di stile capace di cambiare completamente il tuo stile

L'arrivo del freddo corrisponde con la stagione degli accessori. Insieme a sciarpe e guanti, sono i cappelli protagonisti delle tendenze e dell'inverno. Fatti per scaldare, sono diventati in poco tempo rappresentazione di tendenze e di stili tanto da cambiare e modificarsi in base all'anno. Insomma, è decisamente l'accessorio da regalarsi o da regalare alla nostra BFF. E quindi sì, abbiamo una gran voglia di andare a caccia di cappelli (anche) online, in giro per il web!

Ma andiamo nel dettaglio. Declinati in colori e tessuti diversi, questi accessori, rispondono ai gusti e alle personalità diverse di ognuno diventano non solo più un accessorio anti-freddo, ma un capo che contraddistingue.

Dai grandi classici, come il Borsalino, fino ai modelli must di stagione, come il balaclava, qui troverai una selezione dei cappelli da acquistare online più belli. Non vorrai smettere di sfoggiarli per tutto l'inverno!

Il basco

Una cioccolata calda all'ombra della Tour Eiffel in un cafè parigino. Non è una puntata di Emily in Paris, ma un sogno a occhi aperti dove, ovviamente, non può mancare un basco in lana. Tres chic e caldo.

Borsalino

Un modello unisex, perfetto con un cappotto o una pelliccia, adatto per essere indossato anche in città. Sempre più di tendenza e perfetto anche per le mezze stagioni magari con una giacca biker.

Turbante in lana

In estate in cotone e, per la stagione fredda, in lana crochet. Il turbante si caratterizza per l'intreccio nella parte centrale che, sollevando la struttura, rende più ampia l'area intorno al viso.

Beanie

Il beanie di lana è un grande classico. Da sempre legato al mondo sportivo, oggi è diventato un modello da indossare in ogni situazione grazie ai volumi che cambiano e agli spessori che si modificano grazie agli intrecci utilizzati.

Bucket hat

Il bucket hat è un trend delle ultime stagioni e, per essere indossato in inverno, si trasforma nel teddy bucket hat. Peloso e caldo, è il modello di vera tendenza da indossare.

Balaclava

Una volta chiamato passamontagna, ora meglio conosciuto come balaclava. Questo modello, che lega cappello e sciarpa, si indossa sia con il cappotto che con un piumino maxi. Ideale per chi soffre il freddo.

