U na scelta difficile ma non impossibile, soprattutto grazie alla nostra guida ai regali migliori per chi ama la moda e non può farne a meno

La ricerca del regalo di compleanno per l'amica che ama la moda è una delle cose più complicate dell'anno. Lei è quella che non sbaglia mai un look, ha sempre l'accessorio coordinato e non manca mai nessuna tendenza e, proprio per questo, trovare uno dono cool è una delle cose più complicate.

Meglio un maxi pullover o uno tra i nuovissimi accessori per l'inverno? Optare per un capo evergreen o la borsa dalle forme irriverenti ed estrose proprio come dettano le tendenze? Servirebbero idee sicure per acquistare con un click, senza difficoltà e senza pensieri, il perfetto dono di compleanno per l'amica fashion lover. E quindi ecco qui: la nostra guida ai regali di compleanno acquistabili online per la tua BFF!

Lo stivaletto con kitten heel

Il modello a calzino, declinato in tessuto o in ecopelle, è un modello che ogni amica alla moda deve avere. Si possono facilmente indossare e, oggi, sono un must sia con un abbigliamento sportivo che con uno più elegante. Da provare il look con i pantaloni in acetato.

La hobo bag

Le borse a hobo, più o meno morbide, sono tornate a dominare. Un ritorno di forma che, oggi, riprende le linee ma si arricchisce con tagli più spigolosi e una forma d'avanguardia. Dal classico marrone al bianco optical: imperdibile.

Il gilet jaquard

A losanghe, come i maglioni del nonno, con maxi trecce o dal taglio crop. Il gilet, differente dal sottogiacca, sta vivendo la sua golden era e per questo nessuna it girl dovrebbe rinunciarci. Questo è il regalo di compleanno perfetto, fidati.

Pantaloni cargo

Sicuramente la tua amica fashion lover e prossima al compleanno, sa benissimo che i pantaloni oggi si portano over, abbondanti e morbidi. Tra i modelli da non perdere ci sono i cargo, come quelli di Fila, che possono essere facilmente abbinati sia con una boots militare sia con uno stivale con kitten heel. Perché non inserirli tra i regali di compleanno perfetti da acquistare online per la nostra BFF?

Il piumino bomber

In cerca di un piumino? Il bomber è il modello che amerà. Che sia in nero, un grande classico, o colorato come questo modello, la cosa importante è che sia un modello puffy e avvolgente.

Muffole

L'amica fashion ha sempre le mani fredde? Allora la risposta è in un paio di muffole, i guanti senza dita che scaldano senza mia dimenticare il loro tocco cool. Li amerà, fidati.

