B rooklyn Beckham e Nicola Peltz si sono sposati: il matrimonio da favola dell'attrice e del figlio di Victoria e David, fra fashion e abiti da sogno

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno detto sì. Il figlio di David e Victoria Bechkam e l’attrice si sono giurati amore eterno sabato 9 aprile nella splendida cornice della tenuta della famiglia di lei a Palm Beach, Florida. Un matrimonio attesissimo e annunciato da tempo, con una cerimonia da favola e tantissimi ospiti vip che hanno brindato agli sposi, fra look esclusivi e regali milionari.

23 anni lui, 27 lei, Brooklyn e Nicola sono una fra le coppie più ammirate dello showbiz internazionale. Attore, modello e fotografo, Brooklyn ha ereditato il fascino di papà David e l’eleganza di mamma Victoria. Seguitissimo su Instagram, e molto legato ai fratelli, è un aspirante chef. Bionda, stupenda e talentuosa, Nicola è la figlia di Nelson Peltz, business miliardario, e di Claudia Heffner, celebre ex modella.

Il loro amore sembra una favola: l’incontro fortuito, il colpo di fulmine e la scelta di sposarsi appena un anno dopo essersi conosciuti. Le nozze erano attese da diverso tempo dopo l’annuncio (con tanto di anello da sogno) del fidanzamento su Instagram. Ma l’attesa è valsa la pena: Brooklyn e Nicola ci hanno infatti regalato un matrimonio scintillante e glam, con look favolosi e tante celebrities.

La cerimonia

Come anticipato i due innamorati hanno pronunciato il fatidico “sì” in Florida, nella tenuta della famiglia Peltz. Una villa lussuosa, circondata da un parco che si affaccia sull’Oceano Atlantico, e la bellezza di 27 camere da letto. La famiglia Beckham ha raggiunto al completo la proprietà da 76 milioni di sterline a bordo di un jet privato.

La cerimonia è stata celebrata in base al rito ebraico, con David impegnato nel ruolo di Master of Ceremonies. Cruz e Romeo, fratelli di Brooklyn, sono stati scelti come testimoni, mentre Harper, la piccola di casa, è apparsa fra le damigelle della sposa, vestita con un abito da principessa e sorridente.

La sposa

Eterea e super glamour, Nicola Peltz per le nozze non ha scelto un abito della maison di sua suocera Victoria, ma ha optato per una creazione creazione Valentino Haute Couture. Il suo vestito da sposa, realizzata da Pierpaolo Piccoli, direttore artistico della casa di moda, ha lasciato tutti senza fiato.

Dietro il vestito c’è un lavoro di mesi, con Nicola che si è divisa fra Roma e Miami, accompagnata da Leslie Fremar, la celebre stylist delle star. Insieme hanno definito il look per la cerimonia, ideando una vera e propria opera d’arte.

La sposa ha infatti scelto un abito lungo con gonna a strascico, morbido e leggerissimo, di un bianco puro, con bretelle e scollo legante. Ad arricchire il vestito il velo con un motivo floreale. “Non c'era bisogno di caricare eccessivamente di dettagli il vestito già magnificente – ha raccontato la Fremaar -: abbiamo deciso così di eliminare i ricami". Una scelta condivisa da Nicola che ha affermato di non essersi "mai sentita così speciale".

A rendere ancora più particolare la creazione di alta moda un messaggio, cucito nella gonna, della mamma della sposa, Claudia Heffner. Un occhio greco, che rappresenta un talismano in grado di regalare gioia e prosperità alla coppia. Secondo alcune indiscrezioni anche il team di Valentino avrebbe ricamato fra le stoffe un messaggio di augurio per gli sposi.

E quando, con il suo abito di Valentino, è apparsa davanti agli ospiti, tutti sono rimasti sconvolti dalla sua bellezza. Anche per l’acconciatura Nicola, ha optato per qualcosa di semplice, ma d’effetto: un semi raccolto raffinatissimo, ispirato a Brigitte Bardot, e abbinato a un make up nude.

Lo sposo

Emozionato e bellissimo, Brooklyn è arrivato nella tenuta della famiglia Peltz accompagnato dai fratelli Romeo e Cruz, testimoni dello sposo, e da papà David Beckham, con cui ha un legame unico. Per la cerimonia il modello ha indossato un completo di Dior firmato da Kim Jones, arricchito da un gioiello in diamanti di Anita Ko, regalo di nozze ricevuto dai suoceri.

Il look di Victoria Beckham

Se Nicola Peltz, splendida sposa in Valentino, ha attirato l’attenzione, di certo Victoria Beckham, mamma dello sposo, non è passata inosservata. L’ex Spice si è presentata alle nozze mano nella mano con il suo amatissimo David.

Sfoggiando uno slip dress in raso color argento, con motivi in pizzo e una scollatura raffinata. Per completare il look, Victoria ha puntato su gioielli in argento molto semplici e una pochette avorio. Per i capelli ha invece scelto uno chignon morbido, svelando un make up leggero e chic.

Gli invitati vip

Sono tante le celebrities che hanno voluto festeggiare il matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz. Da Eva Longoria a Serena Williams, passando per Gordon Ramsay, Mel B e Mel C, indimenticabili Spice Girls.