C lassica, retrò o dal design contemporaneo, resta un capo indispensabile per tutti. Ti sveliamo quali sono le versioni più trendy e come abbinarle per creare un look da vera it-girl!

La camicia bianca è uno di quei jolly che esigono un posto nel guardaroba. Un capo intramontabile, che si rivela adatto a mille occasioni differenti. Ci stiamo riferendo alla camicia classica, un must dei look da ufficio e del nostro amato mannish style; ma anche ad altre declinazioni, dall’impronta retrò oppure contemporanea (pensa ai modelli cropped). A seconda della variante scelta, abbiamo praticamente già pronto un outfit informale, da giorno; una mise ultra glam, per quelle occasioni in cui vogliamo lasciar emergere il nostro animo da fashionisti doc. Un look da sera, pure, perché no? Dipende anche dagli abbinamenti. Quale scegliere, dunque? Quali sono le versioni più trendy per la primavera 2024? E come indossarla, quali ispirazioni arrivano dalle passerelle? Keep calm. Abbiamo preparato una selezione per la tua camicia bianca da comprare online: scoprila insieme a noi e troverai anche le risposte ai tanti dilemmi che accompagnano questa scelta!

Classica

Cominciamo dalla camicia bianca classica; quella di taglio maschile, per intenderci. Se non ne hai una, sappi che questo modello in popeline va praticamente a ruba. La combo con il tailleur è doverosa, come quella con la gonna a matita e i pantaloni palazzo. Ma prova ad abbinarla anche a un paio di shorts, a una gonna asimmetrica. E un bel giorno, aggiungi un ulteriore accento di stile: la cravatta nera, una delle più recenti fashion manie!

Slim fit

Ben venga anche la camicia bianca aderente e avvitata: un’evoluzione di quella classica, mettiamola così. Proprio quelle aderenze le conferiscono un’immagine più girlish e decisamente raffinata. L’abbinamento con il gilet è molto intrigante, ma suggeriamo di indossarla anche con i blazer oversize e/o i pantaloni wide leg. Per giochi di volume da vere it-girls.

Retrò

Il messaggio è stato confermato – forte e chiaro – anche durante le Fashion Weeks Autunno Inverno 2024: il passato è la più prolifica delle fonti d’ispirazione per la moda contemporanea. Ti mostriamo allora una camicia bianca stile retrò, caratterizzata da un’aderenza in corrispondenza del busto e delicati drappeggi sotto il seno. Molto chic!

Con volant

La camicia sbottonata fa tendenza, l’abbiamo vista su svariate passerelle. Se poi si lascia intravedere la lingerie, meglio ancora. Ti mostriamo una camicia bianca con volant che si presta egregiamente a queste traiettorie fashion, perché sottolinea l’eventuale gioco vedo-non-vedo. E, a sua volta, si fa ambasciatrice dello stile retrò. Due trend in un colpo solo!

In raso

La camicia bianca in raso regala eleganza anche al più semplice dei look; sta bene con i pantaloni sartoriali e con i jeans, con qualsiasi tailleur e qualsiasi gonna. Con tutto, insomma. Anche questa declinazione, inoltre, si sposa egregiamente con la tendenza lingerie a vista: basta sbottonare nella giusta misura e il gioco è fatto. Liscia, luminosa, qualsiasi impalpabile… Questa camicetta da donna è top!

Body

Chiudiamo questo focus dedicata alla camicia bianca primavera 2024 con una proposta per chi ama essere impeccabile: un body-camicia. Il taglio è classico, ma trattandosi - appunto - di un body non c'è il rischio che sui pantaloni si notino antiestetiche pieghe. Un capo comodissimo, parola di chi l’ha già provato.

