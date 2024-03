D alle passerelle è stato decretato il grande ritorno della camicia con camicia con lavallière, già in lizza per un posto tra le tendenze moda primavera 2024. Ecco una selezione di modelli da acquistare online!

Durante le più recenti sfilate, il messaggio è arrivato forte e chiaro: la camicia con fiocco al collo è tornata di moda e mira a imporsi tra le tendenze della primavera 2024. Non che sia mai del tutto tramontata, intendiamoci. Ha origini assai remote: la prima a indossarla – nel XVII secolo – fu la duchessa Louise-Françoise de La Vallière, favorita del Re Sole; per questo motivo viene chiamata anche camicia con lavallière. Da sempre è ambasciatrice di un’eleganza classica e col tempo ha conquistato un posto tra i simboli dello stile francese. Però ecco, l’universo fashion ha acceso i riflettori sul suo fascino retrò, candidandola al titolo di must have. Anche perché sta rivelando una versatilità che per molti versi ci sorprende. È elegante, sì, ma si presta egregiamente alla creazione dei nostri amati mix&match. E può acquisire un twist casual chic. Tanto per dirne una: è perfetta anche con i jeans. Non è ancora presente nel tuo guardaroba? No problem, ecco una selezione di camicie con il fiocco da acquistare – subito – online!

La camicia nera con fiocco ha tutte le carte in regola per diventare un passepartout, non solo a proposito di outfit da sera. Puoi abbinarla a un blazer classico e pantaloni a sigaretta, ma anche con i pants a vita alta fa la sua gran figura. Questo modello ha le maniche a palloncino, che ne esaltano l’impronta retrò.

Durante la nostra perlustrazione, abbiamo scovato anche questa camicia con fiocco al collo e maniche corte: richiestissima! Ha un’aria sbarazzina, maliziosa al punto giusto, che conquista al primo sguardo. E sta bene veramente con qualsiasi capo: dalla pencil skirt alla minigonna a pieghe, dai pantaloni palazzo ai jeans. Ha fatto il pieno di recensioni positive!

Passiamo a una camicia con lavallière più elegante, adatta anche ai contesti formali. Segni particolari: l’accento sul punto vita, tramite un taglio orizzontale che si arriccia in corrispondenza della parte posteriore, e le maniche leggermente a sbuffo. Raffinata.

… Cerchi un capo d’effetto per un’occasione speciale? Eccolo: una romantica camicia in stile vittoriano, ma rivisitato secondo il gusto contemporaneo; con fiocco al collo, delicate rouches e merletti. Rendila protagonista del tuo outfit, magari indossandola con una gonna ampia o un tailleur nero!

Ti stuzzica l’idea di una camicia a fantasia con fiocco? Allora ti proponiamo di alzare il tiro, con questo modello firmato Twinset: allegro e originale, animalier ma senza eccessi. Questa combinazione di colori, inoltre, rende possibile un’ampia gamma di abbinamenti. Wow!

Il fiocco si può annodare ma anche lasciare sciolto, con studiata nonchalance. E ora ti mostriamo un modello minimalista, con fiocco laterale e piccoli bottoni su una sola spalla. Ha qualcosa di orientaleggiante, non trovi? Sciolto, inoltre, il fiocco sembra quasi un foulard.

