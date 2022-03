S I fa presto a dire camicia, ma quante sono le sue mille declinazioni? Qui una selezione dei modelli hot dedicati alla primavera estate e che potrai acquistare online con un solo clikc

Che sia con un paio di jeans o un pantalone baggy, questo è il capo per eccellenza che ti salverà in qualsiasi occasione. Le camicie per la primavera estate, da comprare online, sono pezzi unici e davvero particolari che ti permettono di risolvere qualsiasi look. Non ci avevi mai pensato? Ad esempio il modello oversize diventerà un perfetto abitino per le sere estive, quella azzurra si sposerà perfettamente con un paio di jeans e il modello di lino potrai indossarlo aperto sopra a un body dalle spalline fini. Ecco perché, nel tuo armadio, deve assolutamente esserci una camicia e, per aiutarti nella scelta, qui troverai una selezione dei migliori modelli di camicie 2022 da comprare online per primavera estate.

Con logo

La white shirt è imperdibile tra le camicie 2022: modello classico con mini logo da usare aperta o chiusa a seconda delle occasioni. Provala con i jens ma anche con una mini skirt a vita bassa, come insegnano le tendenze.

Preppy style

Passione maxi colletti? Questa camicia fa per te. Dal mood romantico e bohoo non potrà che abbinarsi con un panier dove portare il necessario. Ed ecco una proposta tra le camicie 2022 da comprare online anche subito.

In pizzo

Il gioco delle trasparente di una camicia in pizzo, oltre a essere sensuale, permette di giocare con i colori del vedo e non vedo. Per noi imperdibile con il completo in abbinamento con gli short.

A maniche corte

Direttamente dal mondo maschile, arriva la camicia oversize a manica corta per la primavera/estate. Acquistala e vedrai che non vorrai più liberartene: fresca di giorno e cool di sera.

Vintage vibes

Le stampe sono ormai sempre più amate e, per questo motivo, sono approdate anche sulle camicie per la primavera estate. Per andare sul sicuro, meglio se come primo acquisto, opta per il bianco e nero.

In denim

Si fa presto a dire denim, ma se scegli una camicia in jeans prova con un colore diverso e meno banale come il verde pallido. Ti permetterà di abbinarla facilmente ai look total denim senza eccedere.

Con fantasia

Aggiungi una camicia con stampa fantasia ai tuoi blue jeans e a un paio di ballerine per ottenere un look che non lascerà nessuno indifferente. Opta per colori freddi e tenui per approcciarti a questo nuovo stile.

