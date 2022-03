I pantaloni fantasia di Gigi Hadid sono il tocco anni Settanta che ci fa tornare indietro nel tempo

P ronte a tornare indietro nel tempo? Gigi Hadid ci svela come abbinare pantaloni a zampa d'elefante in perfetto stile anni '70 questa primavera

È il periodo della fashion week ed ecco che molte delle star internazionali utilizzano i social network per mostrare i propri look: non solo outfit da red carpet ma anche abbinamenti che possiamo copiare nella quotidianità. Il look fa sognare e ci catapulta indietro nel tempo, fino agli anni Settanta grazie ai pantaloni fantasia di Gigi Hadid.

Regina indiscussa tra le vip icone di stile Gigi Hadid, modella di fama internazionale che sembra non sbagliare un colpo, nemmeno quando posta proposte casual.

Il look di Gigi Hadid? È un amore! Fa tornare indietro nel tempo e sembra urlare in modo forte e chiaro un trend di moda vintage particolarmente ispirato agli anni ’70. Protagonisti indiscussi del look? I pantaloni fantasia a zampa d’elefante: la top model li indossa in pose eccentriche vicino ad una finestra mettendo in risalto i colori. Panna, sabbia, nero e cioccolato si mixano creando un effetto optical all over. I pantaloni a zampa d’elefante dell’outfit della Hadid fanno innamorare: a vita alta, seguono le forme del corpo fino al ginocchio per poi allargarsi in perfetto stile Seventies.

Per slanciare la figura ai suoi piedi degli stivali con tacco a spillo in tonalità pastello. La tonalità scelta sembra essere un latte e menta molto pop; i boots sono poi impreziositi dalla presenza di fibbie dal tocco rock. Come completa il look la top model? Gioca con tonalità a contrasto: il rosa shocking della t-shirt rompe la monotonia dei colori nude e semplici scelti per il pantalone ma smorza tutto in modo equilibrato con un cardigan morbido bianco.

Ma i fan si sono scatenati per il suo cappello: tra gli accessori più chiacchierati della fashion week proprio il soffice trapper in pelliccia multicolor. Un tocco pop, divertente ed oversize che riesce a dare vivacità ad un look ispirato agli anni Settanta. Rosa fluo, bianco, sabbia e quell’azzurro pastello delicato degli stivaletti danno un tono alla bellissima Gigi Hadid che mostra alcuni scatti proprio nel carosello di Instagram.

Il cappello caldissimo nei toni del rosa in realtà gioca con un effetto color block aggiungendo dell’arancio e dell’azzurro ma anche del bianco ai colori sfumati, creando poi un legame con i capelli sciolti e morbidi della modella. Il trucco? Così naturale da sembrare assente.