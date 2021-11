V orrei la pelle… in inverno! I nuovi leather clothes (anche eco!) si “smarcano” dall’ideale della mezza stagione e travolgono i guardaroba fall-winter: ecco i pezzi più hot del momento

I capi in pelle sono da tempo un vero e proprio chiodo fisso per molte di noi: dagli anni ’70 in avanti sono davvero poche le fashion addicted che non hanno mai puntato con decisione su un trench oppure - col passare degli anni - su un classicissimo giubbotto biker! Ebbene, oggi possiamo affermare con decisione che – per quanto la pelle sia sempre stata indiscutibilmente presente nei nostri guardaroba – da qualche stagione a questa parte ha assunto un ruolo del tutto differente da quello che avevamo sempre conosciuto, diventando ancora più protagonista del nostro modo di vestire!

Ma cos’hanno di differente questi nuovi capi in pelle da quelli sfoggiati da Madonna and Co. negli anni ’80 o dai popoli grunge e dark dei nineties? La differenza più importante sta nel materiale stesso: molti brand continuano ad utilizzare anche la nappa naturale certo, ma le varianti “eco” ormai non si contano e sono sempre più fedeli, morbide e pressocché difficilissime da distinguere “dall’originale”. Ma ovviamente… non è tutto!



Sì perché quest’anno il tema “leather” si fa particolarmente caldo!

Scopri con noi quali sorprese ci riservano i nuovi pezzi in pelle e tutte le novità presenti nelle collezioni, in una selezione speciale di 10 best-of di leather clothes perun inverno davvero super-wow. Insomma, sei pronta a cambiare pelle?

Capi in pelle all winter long

Tra le grandi novità da prendere in considerazione quando si parla di pelle c’è l’utilizzo molto più ampio che si fa dei leather clothes, decisamente più trasversale e diversificato. Se fino a non molto tempo fa infatti erano per lo più i capispalla destinati alla mezza stagione ad essere realizzati in pelle (nera, raramente marrone), oggi i pezzi a disposizione nelle collezioni non si contano e sono declinati in innumerevoli nuances e stili.

Oltre a giacche imbottite e a una varietà infinita di capispalla pesanti, troviamo anche pantaloni, gonne dei più svariati modelli e persino camicie e top. Insomma, i capi in pelle (o simil che sia!) hanno decisamente sconfinato, invadendo anche i guardaroba invernali e diventando must have assoluti per tutta la stagione fall-winter.

Total look in pelle

Questo diversificare tagli e stili, utilizzando la pelle là dove nessuno aveva mai osato prima, ha portato ad indossarla spesso e volentieri e in contesti differenti. Ma soprattutto ha dato il là al suo utilizzo anche in chiave total look (senza risultare ridondante o aggressiva proprio grazie alle linee capaci di smorzarne l’effetto).

Ben vengano dunque pezzi normalmente concepiti come classici - come completi tailleur e abiti midi oppure lunghi - reinventati in pelle, ma anche combo più audaci - come quelle composte da camicia e pencil skirt o giubbotto bold e pantalone - proposti in versione leather. O ancora total look resi più “leggeri” dalla pelle rivisitata in lavorazioni sorprendenti, come l’effetto crochet o matelassé. L’unica importantissima regola di cui tenere conto? Mantieni il punto sulla nuance prescelta e nessuno si farà del male!

Vorrei la pelle… coloratissima!

L’ultimo grande giro di vite nell’utilizzo della pelle (o eco-pelle che sia) sta nelle tavolozze colore. Per quanto la black leather resti un must irrinunciabile (e decisamente più facile da sfoggiare senza esclusione di colpi!), le selezioni di pezzi in pelle si arricchiscono sempre più di sfumature.

In primis è ovviamente il marrone a prendere il largo, entrando di diritto tra i preferiti della stagione fall winter 2021/22. A seguire troviamo le palette dei greige e dei beige e poi, a cascata, capi in pelle declinati in colorazioni più particolari (ma anche decisamente invernali!) come il bordeaux o diversi punti di viola.

Infine non mancano le versioni leather coloratissime, in tinte pop oppure in sfiziose sfumature pastello. Insomma, non c’è che l’imbarazzo della scelta!

Cambia pelle!

E ora il momento che tutte attendevamo! Ecco una selezione di 10 best-of di pezzi in pelle (o eco-pelle), tratti dalle nuovissime collezioni fall winter 2021-22. Buon divertimento!

1 di 10 - Blazer effetto pelle ZARA

Credits: zara.com 2 di 10 - Mini dress effetto pelle ELISABETTA FRANCHI

Credits: elisabettafranchi.com 3 di 10 - Cappottino in pelle ARKET

Credits: arket.com 4 di 10 - Midi dress in pelle H&M

Credits: hm.com 5 di 10 - Pencil skirt in pelle SAINT LAURENT

Credits: farfetch.com 6 di 10 - Piumino corto in pelle BOTTEGA VENETA

Credits: mytheresa.com 7 di 10 - Trench in pelle JOSEPH

Credits: mytheresa.com 8 di 10 - Gonna longuette in pelle PINKO

Credits: pinko.com 9 di 10 - Camicia in pelle STAND STUDIO

Credits: mytheresa.com

10 di 10 - Pantaloni in pelle ecologica NANUSHKA

Credits: nanushka.com