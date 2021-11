S ogni un inverno a bassa quota? Con questi 10 modelli di flat-shoes affronterai la stagione fredda a passo deciso (ma senza rinunciare allo stile)!

Una volta le it-girls sognavano solo tacchi alti, oggi le scarpe basse sono spesso delle alleate di stile ancora più preziose per qualsiasi trendsetter!

Oh sì, quanto è bello sapere di avere nella scarpiera delle compagne perfette anche per le giornate più frenetiche? Senza rinunciare alla coolness, of course!

Ebbene sì: nelle ultime stagioni i designers ci hanno proposto linee sempre più accattivanti, e i trend in fatto di flat shoes per la stagione fall winter 2021/22 non sono certo da meno.

Gli ingredienti per perdere la testa ci sono tutti, fidati di noi! Chelsea boots modernissimi in chiave bold saranno perfetti con mini e midi dresses ma anche con il tuo 5 tasche in denim preferito, mentre ballerine rinnovate da ruches e arricciature addolciranno anche i look più rigorosi.

Pensi sia tutto? Ovviamente no. I cari vecchi cult della calzatura bassa vengono rivisitati praticamente tutti e in tutte le salse: ci faranno battere il cuore, garantito! Dai mocassini alle stringate mannish-style, passando per le Mary Jane in versione flat, ne vedremo delle belle e sarà solo questione di gusti.

Preparati a fare la tua scelta in fatto di scarpe basse di tendenza dunque: ecco i trend e i modelli più hot tra tutte le proposte targate fall winter 2021/22.

Ballerine & Co.

Chi le odia, chi le ama: le ballerine sono tra le scarpe più controverse degli ultimi decenni, non ci sono dubbi. Ebbene, buone notizie per le appassionate del genere: dopo essere scomparse per un po’ dai radar, rieccole fare capolino in versioni talmente golose che – ne siamo certe – riusciranno a convincere anche le più scettiche!

Dai nuovissimi (e sfiziosissimi!) modelli con arricciature, proposti nei colori più disparati, si passa a reinterpretazioni super-chic delle Dolly Shoes. Insomma, le ballerine targate fall winter 2021/22 si portano praticamente con tutto e per tutto il giorno… sei avvisata: resistere sarà davvero molto difficile!

Credits: Getty Images

Mannish shoes

La stagione invernale 2021/22 - in fatto di scarpe basse di tendenza – riapre come l’avevamo chiusa: con il tormentone dei mocassini in testa praticamente a qualsiasi lista dei desideri!

Quest’anno li porteremo esagerati: super-chunky, bold, a volte bicolor. Ma non mancheranno anche le proposte più tradizionali per soddisfare tutti i palati, ops… tutti i piedi!

E ovviamente non finisce qui, perché il trend della calzatura maschile piace anche in versione classicissima per look più formali e si ripropone con le derby stringate, sia in versioni lisce che in interpretazioni che giocano su colori e materiali. Insomma, pronta a farne buona scorta?

Credits: Getty Images

Chelsea boots

Le tendenze in fatto di scarpe basse parlano chiaro: tra le proposte più hot troviamo ancora una volta i chelsea boots, tra i most wanted già da qualche stagione.

Quest’anno si portano – un po’ come i mocassini – esagerati nelle linee: ancora più grossi e con pare spiccatamente bold. Ma la vera novità sta nel fatto che spesso sono colorati, decisamente più freschi per interpretazioni look un po’ pop.

Una delle variazioni sul tema che ci piace di più? Il chelsea basso, alla caviglia, perfetto anche con i jeans o con il pantalone più formale. Noi siamo già innamorate, e tu?

Credits: Getty Images

Flat shoes: i best of del momento

Ed eccoci al momento tanto atteso: la nostra selezione di scarpe basse di tendenza, fatta pescando tra i modelli più hot del momento. Scommettiamo che non riuscirai a resistere? Che lo shopping di scarpe (flat) abbia inizio!

