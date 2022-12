Q ualsiasi siano i programmi per attendere la mezzanotte la cosa importante è non dimenticare di brillare (anche per il prossimo anno)

Tra le domande più difficili del periodo natalizio non ci sono solo quelle riguardanti lavoro, studio o amore, ma anche il classicone: "Programmi per Capodanno?". Cenoni, feste in piazza, spostamenti: tutto sembra così faticoso e complicato che, a volte, si è alla ricerca solo e solamente di un guanciale e un piumone. Eppure questa è anche l'occasione perfetta per indossare tutti quei pezzi brillanti e tempestati di paillettes che amiamo tanto e che ci aiuteranno a portare un po' di luce nel nuovo anno. Insomma, perché non metterci a caccia di capi luccicanti per Capodanno (comodamente online) e ritrovare la giusta ispirazione per festeggiare?

In argento, oro o anche colorati: i capi da scegliere e acquistare, ormai sono sempre più facili da individuare e possono essere nostri con un solo click. Meglio dunque una scarpa dal tacco alto o un paio di accessori per dare luce a un completo monocromatico o una tuta con strass e piume? Qui la guida all'acquisto perfetto per un 31 dicembre sfavillante.

Le décolleté

A volte sono i dettagli a essere più importanti dell'interno look, soprattutto se si parla di scarpe dal tacco vertiginoso e arricchite da luminosi cristalli. L'it-piece perfetto per illuminare una scelta di outifit monocromatica che sia ton sur ton, come il bianco, o in netto contrasto come una jumpsuit total black.

La pencil skirt

Le gonne di paillettes sono state per troppo tempo poco considerate. La loro luminosità le ha sempre rese un pezzo troppo esagerato e, a volte, fuori dagli schemi. In realtà, se scelte in colori neutri, possono essere il capo perfetto per le occasioni più speciali e, nonostante tutto, neanche troppo complicate da abbinare. Perché non metterle in prima linea tra i capi luccicanti per Capodanno da scovare online?

La jumpsuit bianca

L'effetto mesh, i polsini piumati e i pantaloni con taglio ampio sul fondo: questa jumpsuit non è solo il capo perfetto per illuminare il Capodanno, ma è quel pezzo per chi ha voglia di uno strappo alle regole e uscire dalla proprio comfort zone.

L'abito anni '20

Glitter, frange e un taglio dallo stile retrò che fa innamorare: questo abito, che si ispira alla moda degli anni '20, può essere la scelta perfetta non solo per le feste a tema, ma anche per un gioco di contrasti decontestualizzando totalmente il suo taglio per uno stile più moderno. I dettagli sulla parte frontale, che riprendono l'architettura Liberty, rendono questo abito ancor più unico.

I pantaloni palazzo

Per chi è indeciso se comprare o meno un capo che brilli sotto la luce delle stelle, questi pantaloni sono l'acquisto perfetto. Più facili da indossare di quanto si pensi (basta infatti un maxi blazer total black) si sposano alla perfezione con feste, aperitivi e serate in compagnia.

Il blazer luccicante

Certo il passo da pezzo cool a componente della band di capodanno è davvero breve e, per questo, scegliere un blazer glitterato può essere una scelta azzardata. La cosa fondamentale è cercare di abbinare pezzi più semplici possibili e completare con questo capo spalla che splende di luce propria.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.