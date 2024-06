I ntramontabili, democratici, genderless: i baseball cap sono più glam che mai. Quale scegliere? Ecco una selezione dei modelli di tendenza per la primavera estate 2024!

È tra gli accessori evergreen, genderless e più democratici; ereditato dal mondo sportivo e capace di conquistare intere generazioni. Anzi: capace di andare oltre ogni scansione anagrafica. Il cappello da baseball inizi a indossarlo che sei ancora bambin* e non smetti più, se ti va lo metti in testa fino a 60 anni e oltre. Per un po’ è sembrato avesse perso appeal, poi è stato riscoperto dai brand luxury, et voilà: eccolo tra noi, più cute che mai. Sappiamo già che lo ritroveremo anche il prossimo inverno (ben venga!), però diciamo la verità: il baseball cap è praticamente un vessillo della bella stagione. Merito dei tessuti leggeri, della visiera che protegge dal sole e ha una serie di dettagli strategici. Allora che ne dici di dare un’occhiata a questa selezione di cappelli da baseball da comprare online per la primavera estate 2024? Richiami irresistibili per i fashion lovers!

Il baseball cap iconico

Hailey Bieber, Emily Ratajkowski, Gigi Hadid, Kendall Jenner, Kaia Gerber: questo è solo uno scarno elenco, a titolo di esempio, delle celebs che non farebbero a meno del baseball cap per niente al mondo. E che, anzi, spesso e volentieri, lo rendono protagonista dei loro look street style. Soprattutto in primavera e in estate, appunto. Per il nostro check di cappellini da baseball online, cominciamo da un prodotto iconico: New York Yankees di New Era, cos’altro aggiungere?

Baseball cap con tailleur e camicia

Strategico

Come abbinare il cappello da baseball? Qui viene il bello. Perché resta un accessorio sporty, ma allo stesso tempo andiamo oltre virando verso lo stile casual chic. Grazie un po’ alle celebs, un po’ agli input giunti da designer e sfilate, abbiamo imparato ad alzare il tiro. E adesso indossiamo il cappello con visiera anche con i tailleur, i long dresses, le camicie oversize. Tacchi e mocassini, pure. Ti mostriamo una proposta strategica, ovvero dotata di retina: il top per le giornate caldissime. La firma è di un altro marchio che non necessita di presentazioni, ovvero Carhartt.

Con logo

Non solo New Era: i cappelli da baseball con logo ricamato sono sempre una bella tentazione. E questo è un cappellino Puma che cattura l’attenzione con la sua allure raffinata, data dal bianco luminoso e dal logo nero a contrasto, ma anche dal secondo logo in rosso. Eh sì, piace parecchio!

Baseball cap con to cropped, shorts e stivali in gomma

In denim

Anche per la primavera estate 2024, il total denim è tra le tendenze moda più carismatiche. Conseguenza naturale: il cappello con visiera in denim è uno sfizio da togliersi subito! Punta su un modello semplice, senza troppi fronzoli. Puoi scegliere tra svariati cappellini colorati, ma il tradizionale blu resta una garanzia di successo.

Vintage

Sempre a proposito di tendenze moda primavera estate 2024, è praticamente impossibile non tirare in ballo anche lo stile retrò. Già confermato, inoltre, per il prossimo inverno. Guarda qui: uno dei cappelli da baseball vintage più richiesti su Amazon. Per essere precisi, non è vintage nel vero senso del termine ma caratterizzato da un "effetto usura". Che lo rende molto affascinante, non c’è che dire!

Rapper style

Se vuoi dare un’impronta più urban al tuo look, il cappello con visiera "stile rapper" è la ciliegina sulla torta. E anche in questo caso, vogliamo agevolarti nella scelta mostrandoti questo modello firmato Nebelkink: un marchio molto amato da chi ha il rap nel sangue!

Riproduzione riservata

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.