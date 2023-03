P roteggono dal sole e aggiungono un tocco di stile e personalizzazione agli outfit: scopriamo i modelli più trendy per la primavera e l'estate

In inverno regalano un plus di calore e farne a meno diventa praticamente impossibile. Ma questo non significa che con l’arrivo della bella stagione i cappelli passino in secondo piano, anzi. La praticità resta una loro prerogativa, semplicemente si declina in un altro modo: proteggono dal sole e aiutano a fronteggiare meglio le alte temperature. Però c’è da dire che vanno parecchio oltre, 12 mesi su 12. Perché sono accessori di primissimo piano, perfetta espressione del concetto di “glamour”. Valorizzano l’outfit e permettono di personalizzarlo con una mossa sola. Anche in primavera e in estate, dunque, fanno sentire forte e chiaro il loro richiamo. Ma quali sono i cappelli donna da comprare online?

La Rete offre come sempre una vastissima scelta; mettere a fuoco i diktat di questo 2023 aiuta a selezionare più facilmente. Il bucket hat resta in cima alle classifiche di gradimento, ormai è da considerare un must have. Il cappello da baseball è un’icona che attraverso il tempo e ha conquistato anche la Gen Z con la sua allure sbarazzina e easy. Il panama resta un classico che non si discute. Ma tra i trend del momento ha conquistato un posto anche il beanie. Sì: il cappello invernale per antonomasia ha ampliato i propri orizzonti e innalzato il grado di versatilità. Tessuti più leggeri, cotone in primis, e il gioco è fatto.

Il cappello di paglia, a sua volta, è ormai sdoganato anche per i daily look da città; non solo spiaggia, dunque. Dallo street style arriva una new entry: il boonie. Che nuovo in realtà non è, dal momento che fa tradizionalmente parte dell’abbigliamento militare. Ma le fashioniste ne hanno scoperto l’appeal. A giusta ragione. Bene, adesso non resta che concedersi una sessione di shopping oline!

Bucket hat

Il cappello alla pescatora è tornato sulla scena fashion nell’estate del 2021 ed è subito apparso chiaro che non sarebbe stato una meteora. È comodo, pratico, versatile. Anche intrigante, perché nasconde parte dello sguardo e con gli sguardi permette di giocare. Quanto ad abbinamenti, le possibilità sono infinite. Il bucket hat sta bene con TUTTO. Si sceglie tra modelli coloratissimi e/o a fantasia e modelli a tinta unita. Magari con qualche dettaglio ironico.

Baseball cap

Il mitico cappellino da baseball trova nella primavera e nell’estate le sue stagioni perfette. La visiera protegge dai raggi solari, il design iconico fa rima con casual. E poi ragazze, ammettiamolo: quando la chioma non è impeccabile, il baseball cap si rivela una salvezza. Che si preferisca un modello sporty o una versione più chic, è sempre una scelta vincente.

Panama

Il panama non ha bisogno di presentazioni e indubbiamente è tra i cappelli donna da comprare online per la bella stagione. Le it girls, del resto, sono perfettamente consapevoli del suo eterno fascino. Come abbinarlo? Come vuoi, sostanzialmente. Con un abito bohemien per un’impronta retrò, con short e canotta (o camicia di lino) per un look ultra casual, con una gonna a ruota e il giubbotto in denim per omaggiare l’arte della contaminazione stilistica. In tutti i casi, da prediligere sono le tonalità chiare. Il panama in bianco o panna è davvero il non plus ultra.

Cappello di paglia

Per lungo tempo il cappello da paglia è stato semplicemente un accessorio da spiaggia. Ma ormai da un po’, e per fortuna, le cose sono cambiate. Innegabilmente chic, era un vero peccato relegarlo al suddetto contesto. Così, oggi lo indossiamo - felicemente – anche in città. O lo mettiamo nella valigia delle vacanza, sì, ma senza riservarlo esclusivamente… al bagnasciuga. Le tendenze 2023 coincidono con i cappelli da paglia pieghevoli (cioè con la tesa flessibile anziché rigida) e con le versioni a secchiello.

A tesa larga

Di paglia o effetto paglia (per esempio in viscosa o in carta tessile), il cappello a tesa larga continua a far furore. In primis ha conquistato le star, poi ha convinto tutti. E d’altra parte, basta indossare un cappello del genere per sentirsi un po’ “diva”: cosa ce lo impedisce? Allora prova a immaginare te stessa su un lettino a bordo piscina, con un cappello a tesa larga (anche larghissima) e un costume intero ultra chic. Oppure visualizza l’abbinamento con il tuo abito da cocktail prediletto. Sì, urge procedere con l’acquisto!

Beanie

Il beanie in versione “light”, dicevamo. La mitica cuffia realizzata non in lana o altri tessuti caldi, bensì in cotone o comunque in un tessuto traspirante: sì, ha fatto il suo ingresso fra i trend del momento. Ergo, lo mettiamo senza esitazioni tra i cappelli donna da comprare online. Il consiglio? Punta sul monocolore e sulle tonalità più accese, anche fluo.

Boonie

Le reginette dello street style stanno perdendo la testa per il boonie: un gioco di parole che rende perfettamente l’idea. Introdotto dalle forze armate statunitensi durante la Guerra in Vietnam, il boonie hat è un cappello in tessuto con la tesa piuttosto larga, che un po’ ricorda il cappello alla pescatore. In molti casi presenta anche una coulisse sottogola regolabile e bottoni automatici ai lati per fermare la falda. Più lo guardiamo, più ci piace. Grintoso con stile!

