Senza cappello non è estate e, a dirlo, non siamo noi ma i trend di stagione e gli scatti social che abbiamo già iniziato a vedere in ogni dove. A tesa larga, in paglia, bucket o baseball cap: i modelli sono così tanti che è difficile riconoscere quello perfetto per il proprio stile e proprio mood. Colorato o neutro, poco importa, la cosa da sapere sono i modelli più cool e, per questo motivo, abbiamo fatto una selezione digitali dei cappelli estivi 2022 più belli che puoi comprare online. Quale sceglierai?

Baseball cap

Grande classico unisex che si abbina ai look sportivi, ma anche ai più casual. Il baseball cap, direttamente dagli USA, arriva anche tra i tuoi accessori, ma noi lo scegliamo color carta da zucchero: delicato e romantico, ma con tantissimo carattere.

Crochet hat

Direttamente dagli anni '80,mil mondo del crochet e dell'uncinetto è tornato. E tra top, shopping bag e tantissimi altri accessori impossibile non aggiungere anche un cappello da acquistare online. Per il 2022 i colori pastello arricchiranno i modelli bucket che, quando realizzati a crochet, sono più morbidi e senza una forma impostata.

Boonie Hat

Segnati questo trend, indispensabile tra i cappelli estivi 2022: boonie hat. Ispirato al cappello a tesa larga comunemente usato nelle forze armate, oggi diventa elemento dei look di street style più di tendenza. Declinato nei colori crema e bianco, non solo sarà cool ma ti riparerà anche nelle giornate più assolate.

Bucket hat

Chiamato bucket hat o cappello alla pescatora, questo modello è davvero imperdibile. Ma come renderlo meno banale? Sceglierlo in un colore pastello, come il rosa antico. E se pensi sia difficile da abbinare, prova a giocare su un total look di colori tenuti e delicati.

Basco in rafia

Rinunciare il look alla parisienne in estate? Assolutamente no e la risposta è nel basco in rafia. La sua sfumatura giallo paglierino è il colore che si abbinerà a ogni tua scelta di look e, la sua lavorazione traforata, ti permetterà di indossarlo senza soffrire il caldo.

Cappello in paglia

Una vacanza a Sorrento, un giro in barca a vela o un week end in Grecia? Qualsiasi sia la tua meta, se sogi una vacanza da vera Diva, con la d maiuscola, il maxi cappello in paglia con tesa larga deve esserci. Da abbinare assolutamente con un costume dall'animo retrò e un paio di cat eye sunglasses.

Cappello in denim

Gli anni '90 stanno tornando, o almeno le tendenze che hanno caratterizzato quel decennio fatto di alti e bassi nel mondo della moda. E tra gli alti, impossibile non menzionare il cappello in denim a secchiello, da indossare assolutamente con un paio di occhiali da sole squadrato con tinte fluo.

