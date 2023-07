U n'estate senza cappello? Non si può nemmeno immaginare. Anzi, concediamoci una bella sessione di shopping online, a caccia dei modelli che fanno tendenza!

… Un cappello ci salva. Soprattutto d’estate: protegge dal caldo e dai raggi solari, si rivela provvidenziale quando la chioma non è il top dell’ordine (insomma, quando leghiamo i capelli e via), è un tocco di stile che non richiede impegno e garantisce ottimi risultati. In più diventa complice di “intrighi” e giochi di sguardi, cosa da non sottovalutare. E allora andiamo subito al nocciolo della questione: quali sono i cappelli estivi 2023 più trendy del momento? Ecco una selezione di modelli da acquistare online; con queste temperature, fare shopping con pochi click - magari sorseggiando una bibita fresca – non ha eguali!

Bucket hat

Il modello da pescatore - o a secchiello – resta saldamente tra le tendenze cappelli. Anzi, ormai è stato promosso al grado di must have. E si porta in tutte le stagioni, anche se l’estate è quella in cui dà il meglio di sé. Puoi scegliere tra modelli multicolor, vivacissimi, e versioni a tinta unita. Che garantiscono un livello superiore di versatilità. Ma concediamoci anche qualche dettaglio vezzoso!

Cappello di paglia a tesa larga

Il cappello di paglia è l’accessorio estivo per antonomasia. Soprattutto adesso che si è liberato dell’etichetta di cappello da spiaggia: lo indossiamo quando e dove ci pare, ormai è protagonista dei nostri look da giorno. Non solo a proposito di mete vacanziere, ma anche in città. Con un modello a tesa larga, si va sul sicuro. E regala sempre quell’aria “da diva”, un po’ misteriosa, che ci piace tanto!

Baseball cap

… E poi certo, c’è il nostro amatissimo cappello da baseball! Che sembra dotato di poteri magici, perché riesce a risultare sempre glam. Abbiamo scelto un modello in perfetto american style, decorato con lettering ma nel complesso minimalista. È tra i cappelli estivi 2023 più richiesti online.

Cappello trilby

Questa è roba da vere fashioniste: il cappello trilby, caratterizzato da una tesa stretta e un po’ rivolta all’insù. Negli anni Sessanta e Settanta, era il cappello dei ricchi gentlemen. Dopo un periodo in cui è praticamente scomparso, eccolo di nuovo fra noi. Più trendy che mai, soprattutto nelle versioni in paglia.

Cappello boonie

Cerchi cappelli estivi 2023 che facciano la differenza e vuoi comprarli online? Hai un’indole avventurosa e ami lo stile casual? Se tutte le risposte sono affermative, per te la scelta perfetta è il boonie hat. Ha origini militari, è stato introdotto nell’esercito americano durante la guerra in Vietnam; viene infatti chiamato anche cappello da giungla. È in tessuto, somiglia un po’ al bucket hat ma ha la falda più ampia e rigida. Spesso anche un cordoncino sottogola. Very cool!

Cappelli estivi 2023: il panama

In spiaggia, magari abbinato a una camicia in lino che faccia da copricostume; in città, con un long dress dalla gonna ampia. Con gli shorts, le mini, anche i top e i pantaloni dal taglio morbido: il mitico cappello panama sta bene con i capi più svariati. Ed è sempre chic, non si discute. Un classico intramontabile.

Tu quale cappello hai scelto?

