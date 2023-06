U n accessorio iconico che non perde mai fascino, anzi si conferma tra gli accessori must dell'estate. Le versioni che fanno tendenza, da comprare online? Ecco una selezione per te!

Olivia Wilde, Scarlett Johansson, Alessandra Ambrosio, Jennifer Lopez: sono solo alcune delle celebs che hanno un debole per il cappello di paglia. Del resto, è facile capirle. Iconico e al contempo perennemente di tendenza, è tra gli accessori simbolo dell’estate. Ormai da un po’ ha valicato i confini della moda mare per approdare nello street style e svelare tutta la sua versatilità. Con i minidress e le gonne maxi, le camicie lasciate aperte, i top e gli short, i jeans e i pantaloni palazzo, i long dress aderenti e smanicati: lo straw hat completa egregiamente un’infinita di look casual per la bella stagione. Sì, ma quale comprare per questo 2023? Il dilemma svanisce subito, con la nostra selezione sarà semplicissimo trovare il cappello di paglia online più adatto al tuo stile!

Cappello di paglia a tesa morbida

Il cappello di paglia con tesa morbida e di media larghezza è perfetto per la spiaggia perché “spiovente”: protegge quindi meglio il viso dai raggi solari, senza però ostacolare l’abbronzatura. Insomma, una scelta davvero strategica. E poi regala un tocco di mistero in più, non trovi?

A tesa larga

Il cappello di paglia a tesa larga è il grande classico. Per il mare? Sì, ma non solo. È un vero cappello da diva, fa venire in mente pigri pomeriggi trascorsi a bordo piscina con un cocktail in mano. A proposito: proprio con gli abiti da cocktail forma un connubio imbattibile!

Con nastro colorato

Un piccolo vezzo in più: quel nastro colorato che arricchisce il cappello. Abbiamo scelto un modello con tesa media e di una tonalità piuttosto chiara che fa risaltare il nastro in questione. Ma sai che c’è? Una magnifica idea sarebbe quella di cambiarlo, abbinandolo di volta in volta all’outfit. Oltre ai nastri, puoi annodare anche i foulard!

Il cappello panama

Cercando un cappello di paglia online, è impossibile non tirare in ballo il mitico panama. Leggero, stiloso e adesso ufficialmente gender free. Questo modello ha la tesa rigida ma non troppo e un design neutro. Ci piace anche il nastro nero, lo rende ancora più chic. Quanto costa un cappello panama in paglia? Beh, anche da questo punto di vista abbiamo selezionato con cura!

Il cappello trilby

… Stavamo dando un’occhiata ai cappelli di paglia economici e ci siamo imbattuti in un modello ultra richiesto per quest’estate 2023: il trilby. Cioè con falda piuttosto stretta e parzialmente piegata all’insù. La paglia ne sottolinea l’impronta ironica e sbarazzina, ma sapevi che un tempo era il cappello preferito dagli uomini facoltosi?

Black&White

Cerchi un cappello di paglia da comprare online, che sia elegante e adatto anche a una cerimonia? Noi puntiamo su questo: con l’accoppiata bianco&nero non si sbaglia, e neppure con la tesa larga e rigida.

Il cappello di paglia colorato

Anche il cappello di paglia colorato è trendy, non ci sono dubbi. E quanto a tonalità, puoi davvero scatenarti. Piacciono molto, per esempio, quelli fucsia. Ma la Rete ci ha permesso di fare una scoperta: anche i modelli blu o rossi sono assai gettonati. Questa tonalità di blu, in particolare, troviamo sia davvero chic.

