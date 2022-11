Cara DeLevingne, il look da montagna ad Aspen è proprio il top

C hiunque sia alla ricerca di un capospalla che faccia voltare la testa a tutti i passanti non deve cercare oltre: il look di Cara Delevingne ad Aspen è tutto quello di cui hai bisogno quest’inverno

Lode alla fake fur, sempre sia lodata. Cara Delevingne ha sfoggiato uno straordinario look da montagna dal sapore un po’ ranchero nei suoi ultimi scatti ad Aspen. Accanto alla statua di un vecchio cowboy, la star ha scelto di sfoggiare un look che grida a gran voce la parola autunno. Autunno americano.

Autunno americano e pelliccia, perché leggendo i commenti al post è evidente che si tratta di una questione assolutamente vitale per la maggioranza del popolo di Instagram. Non appaiono particolarmente entusiasti i suoi fan ogni volta che Cara sfoggia un look di potenziale origine animale.

Cara Delevigne ha sfoggiato un enorme cappotto di pelliccia marrone maculata in varie declinazioni del colore stesso che la fa sembrare un assemblaggio di pelli di animali differenti. Morbidissima e al tempo stesso incredibilmente selvaggia. Non sappiamo con certezza la provenienza di questa giacca, e già in passato Delevingne non ha espresso particolare simpatia per la finta pelliccia, ma noi sì. Se si può scegliere un’opzione vegan e sostenibile, optiamo per quella. In ogni caso, l’abbinamento con il cappello da ranchero a tesa larga e la gonna senape con decorazioni marroni crea un connubio perfetto che richiama le grandi frontiere del passato.

Cara Delevingne, il look da montagna ci fa impazzire

Perfino il cane sembra in tinta con queste scelte cromatiche. La bella Delevingne sfoggia un sorriso solare in compagnia del suo statuario compagno, e dà prova ancora una volta della sua capacità di abbinare colori, stili, ricami con la sua straordinaria personalità. Se c’è qualcuno che non ha paura di gridare a gran voce le sue emozioni e la sua voglia di vivere, questa è proprio Cara, che ancora una volta ha scelto un look coraggioso e assolutamente delizioso da portare su Instagram.

Il capello sciolto e la camicia riccamente decorata – dal sapore un po’ cottage core - che sbuca dal capospalla è del tutto perfetta nel suo non appartenersi. Un look da montagna americana ancora inesplorata, con quel sapore di vecchio film western a cui non sappiamo mai dire di no quando passa in TV. Se sei alla ricerca di un look che lasci il segno, questo capospalla potrebbe essere un ottimo punto di partenza per il tuo guardaroba di quest’inverno.

Nel corso della sua turbolenta vita privata, Cara Delevingne si è sempre dichiarata apertamente queer. Nel corso degli anni ha avuto relazioni romantiche con molte personalità famose, tra cui Miley Cyrus, Harry Styles e Leonardo DiCaprio.

Dopo un periodo complicato nella sua vita, di cui è stato impropriamente diffuso un video, Cara sembra di nuovo stare bene e aver vinto la sua battaglia.