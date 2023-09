A lana Hadid è la sorella di Gigi e Bella Hadid che ha conquisto le passerelle con il suo fascino e la sua grande eleganza

Non solo Gigi e Bella Hadid, ora a conquistare le passerelle c’è anche Alana, sorella maggiore delle due top model. Trentotto anni, occhi azzurri e fascino da vendere, è la figlia di Mohamed Anwar Hadid, noto imprenditore multimilionario e papà anche di Bella e Gigi, e di Mary Butler, la sua prima moglie.

Super glam e bellissima, Alana assomiglia in modo impressionante alle sorelle minori. Proprio come loro ha una grande passione della moda, che sino ad oggi aveva coltivato esclusivamente dietro le quinte. Alle spalle infatti ha una lunghissima carriera come personal shopper, designer e stylist di numerose star, forte anche di un profilo Instagram seguito da migliaia di follower. Nel 2017 ha fondato il brand di moda La Detresse, mentre è sua l’idea di una borsa Alana X Lou & Grey – del marchio americano Lou & Grey – esaurita in una sola settimana.

Alana è legatissima a Gigi e Bella Hadid e sembra decisa a seguire le loro orme. Così tanto che di recente ha debuttato in passerella per Saks Potts. Durante la Copenhagen Fashion Week ha aperto le sfilate del brand danese specializzato in street style. Il marchio di Barbara Potts e Cathrine Saks, mescola capi di ispirazione anni Novanta e pezzi chic, sfoggiati da celeb come Kylie Jenner, Lily Rose Depp e Gigi e Bella Hadid.

In giacca beige e gonna con paillettes, Alana Hadid ha calcato la passerella della Copenhagen Fashion Week, svelando tutto il suo fascino. In tanti hanno acclamato il debutto della fashion blogger, convinti che presto vedremo alle sfilate anche una terza Hadid. L’entrata in scena di Alana arriva in coincidenza con un periodo difficile per la famiglia. Bella infatti ha da poco annunciato il suo ritiro dalle passerelle a causa della malattia di Lyme.

Da tempo la top model combatte contro questa patologia e presto si sottoporrà ad un nuovo ciclo di cure che la terranno molto impegnata. “Ogni piccolo trauma del corpo – ha spiegato -, sia fisico che mentale può causare il riaccendersi della Lyme. Alcuni giorni va bene, altri sono difficili. Ma quando la mia mandibola o i miei nervi iniziano a farmi male in modo aggressivo, il malessere (causato dalla Lyme) va da 0 a 100. E adesso sono proprio lì”.

“Tornerò quando sarò pronta”, ha annunciato, lasciando nel frattempo spazio alla sorella maggiore. E in tanti si aspettano che presto a dominare la scena sarà anche Marielle Hadid, la sorella più grande fra le Hadid, imprenditrice e creatrice di una linea di occhiali: la Hadid Eyewear.