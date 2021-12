Il maglione natalizio di Chiara Ferragni è il perfetto connubio tra dolcezza e seduzione

I l Christmas Jumper dell'anno ce lo suggerisce la nostrana regina di stile: Chiara Ferragni ha sfoggiato un maglione natalizio super trendy, un misto di dolcezza e seduzione che ci permetterà di vivere le feste osando con l'outfit

Qualcuna di noi riesce forse a immaginare le festività senza sfoggiare il "classico" maglione di Natale? Perché quello di Chiara Ferragni ci ha conquistate per il giusto connubio tra dolcezza e seduzione. Da quando i Christmas Jumper sono in trend, non possiamo più farne a meno. Una tradizione anglosassone che è giunta sino a noi e che ormai è irrinunciabile. E col maglione natalizio di Chiara Ferragni, saremo certe di fare la nostra figura.

Il cardigan di Natale indossato dalla nostrana regina della moda è un tripudio di bellezza. Ormai il nostro outfit per le festività è rivoluzionato rispetto al passato (e per fortuna). "I'm on the naughty list" si legge sulla didascalia di Instagram della Ferragni. Sì, forse è sulla lista dei cattivi, ma il suo maglione entra certamente di diritto nella nostra lista degli imperdibili.

Ci ricordiamo tutte i Christmas Jumpers di Bridget Jones: un taglio classico, confortevole, morbido. Dalla Ferragni, tuttavia, ci aspettavamo di più, e così è stato. Le fantasie natalizie, poi, si prestano alla perfezione: rielaborate in chiave seducente, abbiamo la possibilità di regalarci un outfit indimenticabile.

Il crop top e cardigan natalizio di Chiara è firmato da Lorenzo Serafini per Philosophy. Sfidando le temperature di uno dei luoghi più incantevoli al mondo sotto le feste - Courmayeur - l'outfit natalizio ci ha trasportate in una magica atmosfera, servendoci un'idea molto trendy per rivoluzionare il nostro armadio in previsione delle feste.

Il crop top dalle sfumature avorio si lascia avvolgere dal rosso e dal verde - colori che associamo al Natale - ma è la scritta simpatica ad avere catturato la nostra attenzione. Essere sulla lista dei cattivi ci terrorizza sotto le feste, ma, ne siamo certe, i regali arriveranno comunque.

Al crop top, Chiara ha scelto di coordinare un cardigan con i tipici dettagli natalizi: dagli omini di pan di zenzero fino ai doni e alle renne, non mancano alberi decorati. Taglio corto ma oversize, come vuole del resto l'attuale stile genderless che sta conquistando un po' tutte noi.

Non possiamo non ringraziare Chiara Ferragni per averci mostrato il suo maglione natalizio, offrendoci l'ennesima (ma preziosa) lezione di stile: anche a Natale, perché non osare? Il glamour passa soprattutto per il coraggio di mixare due caratteristiche agli antipodi, come la dolcezza alla seduzione, risultando come sempre impeccabile.