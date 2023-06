C hiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno detto sì. La coppia è convolata a nozze il 20 giugno a Roma, alla presenza di tanti sportivi e del loro bambino, Thiago, di soli 8 mesi.

Il sì di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

L'influencer napoletana Chiara Nasti e il centrocampista offensivo della Lazio Mattia Zaccagni si sono sposati ieri, martedì 20 giugno, presso la basilica di Santa Maria in Ara Coeli, a Roma. Un luogo che è stato già scenario di nozze molto famose, quelle tra Francesco Totti e Ilary Blasi, il 19 giugno 2005.

Dopo la cerimonia i festeggiamenti sono proseguiti a Villa Miani, con una splendida vista sulla Capitale. Oltre ad amici e parenti, la lista degli invitati includeva numerosi calciatori e sportivi: Ciro Immobile, Danilo Cataldi, Christian Maggio, Alessio Romagnoli, Matteo Pessina e Marcel Jacobs. In chiesa, tra le braccia dei nonni, anche il piccolo Thiago, nato lo scorso novembre. A fare da testimoni di nozze sono stati la sorella della sposa, Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne, e una coppia di amici.

L'abito da sposa di Chiara Nasti

Una sposa classica, Chiara Nasti ha scelto un abito bianco e romantico, a maniche lunghe, con gonna ampia, corpetto ricamato e lungo velo. Il tocco più moderno per questo abito così tradizionale è stato data dal bustier lingerie, pur sempre sobrio vista la cerimonia in chiesa. La sorpresa sono state le scarpe, dei sandali platform dal tacco molto vertiginoso e spesso. Per le foto di rito dopo la celebrazione, via il top in pizzo ricamato, la sposa è rimasta a spalle scoperte.

Non è finita qui: infatti, secondo indiscrezioni, Chiara ha cambiato abito (o abiti) durante la festa, un trend che ormai impazza in tutti i matrimoni vip (e non solo!). Non ci resta che aspettare nuovi scatti social o ufficiali per scoprirlo.

La storia d’amore di Mattia e Chiara

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti avevano ufficializzato la loro relazione nel dicembre 2021, diventando subito una coppia chiacchieratissima sui social. Il loro sogno d'amore si è realizzato già nel novembre 2022, con la nascita del figlio Thiago. A poche ore dalle nozze Mattia non si è sottratto alla serenata romantica sotto casa della sposa, con mazzi di fiori e brani neo melodici, tra cui "Ti aspetto all'altare" di Tony Colombo.