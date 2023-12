A noi piace chiamarle "ciabatte pelose": sono talmente morbide e calde che è impossibile non amarle. Ma perché indossarle solo tra le pareti domestiche?

Ammettiamolo: quando le temperature sono in picchiata, le ciabatte con pelliccia diventano un richiamo irresistibile. Sono morbide, calde e anche glam, fattore tutt’altro che trascurabile. Verrebbe voglia di metterle anche fuori casa. Però aspetta. Non è soltanto una fantasia, da questo punto di vista sono state ampiamente sdoganate! Merito di una schiera di celebs e influencer che hanno cominciato a inserirle nei loro daily look metropolitani, rendendole così uno sfizio dello streetwear invernale. Merito anche di celebri marchi luxury – da Hermes a Prada – che si sono prontamente sintonizzati su questa lunghezza d’onda, proponendo versioni ultra chic. Insomma, vietato non averle. Noi ti mostriamo la nostra selezione di ciabatte pelose da comprare online: scommettiamo che, dopo averle messe ai piedi, supererai eventuali titubanze e deciderai di sfoggiarle anche a cielo aperto? Certo, bisogna fare la scelta giusta. Non basta che siano furry. Allora memorizza gli altri requisiti!

Con fibbie

Cominciamo dalle ciabatte pelose con fibbie orizzontali o incrociate: è questo il design più amato dalle reginette fashion. Comode e raffinate, decisamente vezzose. E no, il fatto che la punta sia aperta non significa che non tengano caldo il piede, anzi. Scoprirai che il calore si sente anche senza calzini! Abbiamo scelto un modello che porta una firma ormai iconica: Ugg.

Mix materici

Un altro marchio che non ha bisogno di presentazioni: Birkenstock. L’offerta di sandali invernali è assai ricca, noi ti mostriamo un modello che ti farà battere subito il cuore. Ci sono i due inconfondibili cinturini, la materia prima è la pelle scamosciata ma il sottopiede e i cinturini stessi sono foderati con lana shearling. E poi l’immancabile plantare anatomico in sughero e lattice. Nota anche le combo di colori e sfumature, very cute!

Ciabatta slip-on

Andando a caccia di ciabatte con pelliccia da comprare online, ci siamo imbattuti in una proposta by Skechers. Va a ruba, sappilo! Perfetta da indossare a casa, ma anche affascinante complemento degli outfit da sfoggiare fuori, in pieno stile cozy. La tomaia è in tessuto lavorato a maglia, la fodera e il bordo sono in pelliccia ecologica.

Romantica

Il design è esattamente quello delle tradizionali pantofole, ma questa proposta firmata Puma ha decisamente una marcia in più. Anzi, più di una: la morbidezza estrema, il sottile plantare (che comunque garantisce un ottimo sostegno), il logo lettering in bella vista e questa gradazione polverosa di rosa che è decisamente chic!

Animalier

Vuoi qualcosa di più grintoso? Ti accontentiamo subito: ecco le pantofole in pelliccia sintetica leopardate di Jomix. Caldissime, comodissime e… Ironiche! Un peccato indossarle soltanto in casa, vero? Sono disponibili anche in altre tonalità.

Ciabatte stivaletto

Dulcis in fundo, un’idea per le più freddolose: le ciabatte stivaletto, che cioè arrivano alla caviglia. Queste sono di Mishansha, l’interno è realizzato in pelliccia ecologica e l’esterno è scamosciato. Hanno una soletta in memory foam ad alta densità che ammortizza ogni passo regalando un plus di comfort.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.