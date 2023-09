S ottile, con fibbia logo e/o dorata. Oppure maxi, in versione bustier. O più originale, fuori dal comune. Scopri tutte le cinture più cool del momento e fai la tua scelta!

I veri appassionati di moda lo sanno bene: la cintura può fare la differenza. Permette di personalizzare qualsiasi look e vivacizzarlo; è anche un ottimo escamotage per mettere in evidenza il punto vita o i fianchi – a seconda del modello – e giocare con forme e volumi. Sì, perché adesso questo accessorio si porta anche sui maglioni, sui blazer, sui cappotti. E d’altra parte, aiuta a mutare la connotazione stilistica di un capo, rendendolo più casual o più elegante. Pensiamo ai vestiti, prima di tutto. Insomma, tutto sta nella capacità di scegliere quella giusta. Allora che ne dici di passare in rassegna le cinture donna autunno 2023 scovabili online? Ecco una selezione dei modelli più trendy e anche più versatili, da comprare comodamente in rete. E spoiler: stiamo per fare anche un recap degli outfit con cinture a prova di it-girl!

Cinture con logo

Più che una tendenza, la logomania è una questione di stile. Di conseguenza le cinture donna firmate, con la fibbia che diventa un vero e proprio manifesto, mantengono saldo il loro posto tra i modelli più richiesti. Ed esigono di essere in bella vista. Rendile protagoniste del tuo outfit, dunque. Anche semplicemente abbinandole ai jeans o alla gonna maxi in denim.

Con fibbia oro

A proposito di fibbie: quelle in metallo dorato stanno conquistando il cuore delle fashioniste. Può trattarsi del logo, appunto, ma anche di un’altra lavorazione che renda riconoscibile il brand senza essere troppo… esplicita. Anche in questo caso, "valorizzazione" è la parola d’ordine. Quindi mantieni un low profile per quanto riguarda gli altri accessori.

Cintura sottile

La cintura sottile donna è in cima all’attuale classifica delle preferenze targate autunno 2023. Perché è davvero “un tocco”, ma di certo non passa inosservato. E con i vestiti lunghi e morbidi, dai tessuti leggeri, forma davvero un outfit vincente. Ma vale lo stesso per i pantaloni sartoriali classici. Metallizzata, oppure in una tonalità nude, è ancora più glam.

Cintura bustier

Tra le cinture donna autunno 2023 da avere assolutamente, ecco anche la versione bustier. Che trova una magnifica interpretazione nella combo con i capospalla, blazer in primis. Allo stesso tempo, regala un tocco intrigante agli abiti ampi come a quelli caratterizzati da un design più aderente. Se il punto vita è il tuo punto di forza, procedi!

Basic con stile

Adesso è più chiaro: la cintura che va di moda si declina in tante opzioni diverse. Ma di moda va anche il minimalismo e l’arte della sottrazione, per cui con le cinture basic è impossibile sbagliare. Sono genderless, per lui e per lei senza distinzioni di sorta; caratterizzate solo da una fibbia essenziale. Stanno bene su tutto, ovvio. Però non dimentichiamo che sono in-di-spen-sa-bi-li per i look mannish/casual!

Traforata

… Sai che c’è? Tra le cinture moda 2023 vogliamo mettere anche una versione più originale: in pelle traforata. Dall’allure retrò, più precisamente dal “sapore” country chic. Diventerà la marcia in più per i tuoi outfit da giorno e sarà difficile separartene, vedrai!

Punk style

Concludiamo con una cintura che conquisterà chi predilige outfit più grintosi e subisce il fascino dello stile punk o rockettaro. Si tratta di un modello caratterizzato da doppi occhielli che corrono su tutta la lunghezza della cinta stessa. Volendo, si può aggiungere una catena. Per calarsi ancora meglio nel mood. Online sta andando a ruba!

Riproduzione riservata

