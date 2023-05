È arrivata la bella stagione, il collo torna in primo piano ed esige di essere valorizzato con i gioielli giusti. Siamo andati a caccia delle proposte più cool in Rete, ti mostriamo il nostro... bottino!

Via le sciarpe, i giubbotti pesanti, i lupetti, le maniche lunghe: arriva la bella stagione, (anche) il collo, le braccia e le spalle tornano in primo piano. Ergo, la passione per i gioielli si fa più forte che mai. E quando si parla di gioielli, non si può prescindere dalle collane. Dopo aver parlato di bracciali, dunque, il quesito è d’obbligo: quali sono le tendenze per la primavera 2023? Quali sono le collane da comprare online per essere al passo coi tempi, senza però tradire il proprio stile?

Risposte illuminanti arrivano dalle influencer e dalle reginette dello street style, che prontamente intercettano i trend e li creano anche. Confermato il successo delle collane multifilo, che valorizzano tutto il décolleté. Ma la fashion mania del momento è senza dubbio la collana girocollo, nelle sue differenti versioni; a questo proposito, doveroso è segnalare il ritorno in scena del choker. E poi le collane chunky, quelle di perle e di perline colorate. Pronta per una sacrosanta sessione di shopping? Guarda cosa abbiamo trovato!

La collana girocollo in acciaio

Cominciamo proprio dalla collana girocollo. I modelli basic sono campioni di versatilità, è bello anche indossarli su t-shirt e top attillati e/o abbinarli ad altri jewels. Guarda questo modello in acciaio, disponibile con diverse placcature (e quindi in più colori): è piatto, con lavorazione a serpente, molto semplice ma raffinato.

Il choker

Il choker è i "collarino” dalla storia lunga quanto affascinante. Le origini risalgono al XVIII secolo: le donne francesi usavano portare dei laccetti rossi al collo in ricordo dei loro cari uccisi con la ghigliottina. Dotato quindi di un grande potere simbolico, ha poi conquistato il mondo della moda e moltissime celebrità. Fra cui Lady Diana, Marilyn Monroe, Liz Taylor. Adesso è tornato prepotentemente in auge: numerose le versioni preziose, ma più glam sono quelle dall’impronta gotica. Choker in velluto, in pizzo, in cuoio. In Rete troviamo diversi set che, a fronte di una spesa minima, danno parecchie soddisfazioni!

La collana multifilo

Sembrano più collane, in realtà è una soltanto. Le collane multistrato sono state nostre fedeli compagne la scorsa estate e adesso eccole di nuovo qua, più cool che mai. Online si trovano le più svariate composizioni; noi abbiamo scelto questa perché, nella sua essenzialità, ha un fascino quasi esotico.

Con perline colorate

Arriva l’estate e puntualmente le collanine da surfista, cioè realizzate con perline colorate, sembrano chiamarci a gran voce. Non è un trend: ormai possiamo parlare di must have a tutti gli effetti. Da indossare non solo in spiaggia, ma tutte le volte che abbiamo voglia di regalare al nostro outfit una nota di allegria. Meritano un posto tra le collane da comprare online, non ci sono dubbi!

Con punto luce

A proposito di must have, c’è anche il grande classico: la collana con punto luce. Un twist di raffinatezza nel segno del minimalismo. Ci piace questo design placcato rodio, questo bianco così luminoso. Una spesa contenuta per un risultato di grande eleganza. Questa collana è anche un’ottima idea regalo.

La collana chunky

L’avrai notato anche tu: celebs e influencer spesso sfoggiano una chunky chain necklace. Ovvero una grossa collana a catena con maglie piuttosto larghe. L’ispirazione arriva dal mondo dell’hip hop, ma la rilettura ha semplificato e reso meno “sfacciato” il design. Restano però jewels che si fanno subito notare, e questo è il loro punto di forza.

La collana di perle

Le perle sono una tendenza a sé, sempre più forte. Impreziosiscono top, jeans, maglie, borse. Conseguenza naturale è la grande richiesta di collane di perle. Triofano i modelli retrò, per l’esattezza le opzioni più glam sono due: il girocollo e le versioni lunghe, da girare più volte intorno al collo. Tranquilla, non è affatto necessario che si tratti di perle vere!

Altre ispirazioni

