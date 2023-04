I n acciaio, argento, con zirconi o pietre naturali. Con charms o cuori. Scegli insieme a noi il bracciale per arricchire la tua collezione o fare un regalo fashion!

Alzi la mano chi non è mai andato a caccia di bracciali da comprare online! Vero, con maggiore o minore frequenza lo facciamo tutti. La Rete ci permette di scegliere tra infiniti modelli e numerose marche, senza fretta. Comodamente. Ed è anche possibile fare una classifica delle nostre preferenze e riflettere con calma prima di procedere con gli acquisti. A proposito: hai già fatto il tuo check per l’arrivo della bella stagione? Le maniche si accorciano, i tessuti si alleggeriscono e i bracciali – come tutti gli altri jewels – passano in primo piano.

Le tendenze della primavera 2023? Vincono le proposte sparkling, le pietre, le combo cromatiche. L’argento e l’acciaio. Ma vanno fortissimo anche i bracciali di perle, probabilmente lo sai già. I cuori non perdono quotazioni e lo stesso vale per materiali come il cuoio, l’ecopelle, il caucciù. Ecco cosa abbiamo trovato online, che ne dici?

Bracciale acciaio e onice

Sapevi che l’onice è considerata una “pietra difensiva”? Si dice che protegga dalle energie negative, migliori l’equilibrio energetico e faccia bene allo spirito. Nera, con quelle striature chiare, è anche molto affascinante dal punto di vista estetico. La combinazione con l’acciaio ne esalta la bellezza e raffinatezza. What else?

Bracciale di cuoio

Nella sua semplicità, il braccialetto di pelle resta un evergreen. Accessorio unisex, regala un accattivante tocco country agli outfit. Ed è anche un’ottima idea regalo. Scegli un modello che si possa avvolgere più volte intorno al polso, è più cool! Regolabile è ancora meglio.

Bracciale di pietre naturali

… Parlavamo di effetti benefici: i cosiddetti bracciali chakra, realizzati in pietre naturali, sono parecchio gettonati. E prescindendo dai loro poteri, in cui si può credere o meno, indubbiamente catturano. Hanno un aspetto per certi versi esotico, ma al contempo casual. E non passano mai di moda.

Bracciale con sfere

Minimalista ma d’impatto: il bracciale con sfere è sempre un acquisto giusto, anche quando si tratta di un regalo. Si abbina a qualsiasi outfit, dai più casual ai più eleganti, e non stanca mai. I modelli in acciaio inossidabile durano praticamente all’infinito. Meritano un posto tra i bracciali da comprare online, non abbiamo dubbi!

Bracciale tennis

Ai bracciali tennis spetta il titolo di bestseller. Le versioni deluxe prevedono l’utilizzo di oro e diamanti, però è facile trovare varianti più abbordabili e ugualmente glam. La combinazione argento rosa e zirconi ci seduce senza riserve.

Bracciale con cuore

Ma quanto sono romantici i bracciali con il cuore? Romantici e anche trendy. L’incrollabile simbolo coincide in genere con la chiusura o un charm; se sei indecisa, sappi che puoi avere entrambi: online si trovano dei set ad hoc. Anche in argento.

Bracciale di perle

Le perle sono tra le tendenze moda di questa primavera 2023. Questo significa che il braccialetto di perle è d’obbligo per le vere fashioniste. Ma perché limitarsi a uno soltanto? Noi puntiamo sui set che permettono di elevare il grado di creatività e sono corredati da sfiziosi nastrini per legare insieme i vari bracciali. Wow!

Baciamano in argento

Sofisticato e bohémien, il baciamano non tramonta mai. Anzi, è tornato in scena più accattivante che mai. Merito del design unico, ma anche della storia secolare che racconta di mondi orientali, di donne influenti ma anche corteggiamenti e legami amorosi. Nell’estate 2022 ha fatto furore e si prevede lo stesso successo anche per il 2023.

Altre ispirazioni

