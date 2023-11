C olorati, anzi coloratissimi. Oppure a fantasia, in pizzo, a rete: i collant sono più glam che mai. Ecco una selezione dei modelli più trendy da acquistare con un click!

Vero, i calzini in vista sono ormai un imperativo per tutte le fashioniste doc. Ma questo non significa che i collant siano passati in secondo piano. Sono e resteranno intramontabili, per ovvi motivi. Anzi: complici anche gli orli delle gonne sempre più corti, in questa stagione conquistano una grande carica di appeal. In pole position troviamo i collant colorati, anche sgargianti: rossi, blu elettrico, gialli, persino fluo. Più o meno coprenti. Ma non solo. In passerella abbiamo visto collant in pizzo e/o immacolati, oppure caratterizzati dalle più svariate stampe e fantasie. E ancora, modelli con micro applicazioni gioiello o in filati lurex. Dunque sai che c’è? Ecco i collant autunno inverno 2023 2024 da comprare online!

Rossi

Collant rossi, dicevamo: indubbiamente è questa una delle tonalità più gettonate. Anche perché stiamo parlando del colore più trendy del momento. I collant fiammanti si sono dunque liberati dall’etichetta di “natalizio” e viaggiano verso la libertà. Hanno convinto anche brand del calibro di Hermes, Coperni, Dolce&Gabbana. Vietato non averli.

Fluo

Restiamo nel mondo del colore e alziamo il tiro: quando si tratta di collant autunno inverno 2023 2024, infatti, entrano in gioco anche le tonalità neon. Fosforescenti, vitaminiche… Cool! Li abbiamo visti anche sulle passerelle di Gucci e Versace, li amiamo incondizionatamente. Da provare per un look monocromatico o basato su contrasti netti.

Sparkling

Tra i collant moda autunno inverno 2023 2024, ecco anche quelli argentati. Che diventano protagonisti indiscussi degli outfit da sera, magari portati con una micro gonna o semplicemente con la culotte: ricorda che i look pantless stanno facendo furore!

Fantasia

I collant fantasia regalano movimento e originalità a qualsiasi outfit. Sono anche un’ottima arma per esprimere il nostro stile e – perché no? – la nostra personalità. In Rete abbiamo scovato questo modello con stampe animalier, sensuale e al contempo ironico. Cosa ne pensi?

A rete

Le calze a rete sono tornate in auge, lo abbiamo ampiamente visto anche in occasione delle sfilate autunno inverno 2023 2024. E quest’anno si gioca con i contrasti: abbinale al blazer di taglio maschile, all’abito bon ton, anche al più classico dei long dress. Non sbaglierai!

In pizzo

Infine i "tights" in pizzo o effetto pizzo: innocenti e al contempo maliziosi, chic e vezzosi. Anche dotati di un’impronta retrò che li rende perfetti – tra l’altro – per alcune delle estetiche TikTok più intriganti, a cominciare dalla coquette girl. Puoi sceglierli di ogni colore, ma bianco e nero non si battono!

