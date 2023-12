C hi vive con un "pelosetto", lo sa bene: la tentazione di fare shopping anche per lui è forte. Anzi, fortissima. Ecco allora qualche proposta per rinnovare il suo guardaroba e affrontare l'inverno con stile!

Cappotti, piumini, bomber, caldissimi maglioni, hoodie d’inverno. Nelle mezze stagioni, trench e polo; perché le giornate di freschetto bisogna metterle sempre in conto. No, non stiamo facendo uno strano check del guardaroba: ci riferiamo invece alle (irresistibili) collezioni pets. Ormai da un po’, infatti, i nostri amici pelosi sono fonti d'ispirazione per creativi e designer; ciò vale sia per i brand luxury che per il fast fashion. Le proposte si susseguono, sempre più belle e sempre più glam.

Un vezzo di mamy e/o papy? Forse un po’, ma è anche una questione di autentica utilità: perché gli animali sentono freddo e non amano bagnarsi sotto la pioggia, proprio come noi. Per ovvi motivi, le proposte riguardano principalmente i cani. Ma non mancano quelle per gatti. In tutti i casi, ai capi di abbigliamento si aggiungono gli accessori, a cominciare da collari e guinzagli da fashionisti doc. C’è da perdere la testa, sì. E se pensi che stiamo esagerando, dai un’occhiata al nostro recap delle collezioni pets autunno inverno 2023 2024!

We are family, la collezione firmata Benetton

Gli animali domestici sono parte integrante della famiglia, su questo non si discute. E perciò si chiama proprio We are family la capsule collection di United colors of Benetton dedicata ai cagnolini. Comprende un piumino disponibile in diversi colori - giallo, blu, verde, rosa e blu notte – e un maglione jacquard, a sua volta realizzato in differenti combinazioni cromatiche. L’abbigliamento giusto, insomma, per proteggerli nelle giornate più fredde.

Si aggiungono anche collari e guinzagli. Protetti sì, ma anche decisamente glam con questi outfit coloratissimi, in perfetto stile benettoniano!

Alessandro Enriquez e Arcaplanet creano una collezione pets in chiave charity

Le collezioni pets possono anche diventare un’occasione per fare del bene. I pelosetti affrontano il freddo con stile e noi tendiamo una mano a chi ne ha bisogno. Arriva dunque la capsule nata dal sodalizio tra il designer siciliano Alessandro Enriquez e Arcaplanet, leader del pet-care con oltre 2 milioni di clienti fidelizzati: il 10 per cento del ricavato andrà all’associazione Frida’s Friends, impegnata nel progetto di pet therapy del reparto pediatrico del Fatebenefratelli di Milano.

La collezione rispecchia fedelmente il tratto iper colorato e pop di Enriquez. Sono 13 prodotti tra cui un cappottino, una pettorina e un collare. Si aggiungono la tovaglietta, il sotto-ciotola, la cuccia imbottita. “Sono cresciuto – racconta il designer – abbracciato a un boxer gigante, si chiamava Flipper e riuscivo a non piangere solo stando vicino a lui. Con questo progetto spero si comprenda il valore dell’affetto degli animali tradotto in terapie”. Tre le stampe originali: animal lovers, nei toni del rosso con l’inconfondibile motivo a cuori di Alessandro, è resa iconica da monete con simpatici cani e gatti; precious cats è la stampa con barocchi gatti, gialli e marroni; precious dogs ha un sapore liberty nei toni del rosso e azzurro con tocchi oro.

Gli accessori personalizzati di My Style Bags

Anche My Style Bags, marchio milanese specializzato nella produzione di borse e borsoni personalizzabili, propone una linea dedicata agli amici a quattro zampe: guinzagli, collari, cucce, trasportini e beauty bag rigorosamente made in Italy. Realizzati in cotone, lino grezzo, pelle.

E anche in questo caso si tratta di prodotti da personalizzare; è possibile, cioè, far incidere il nome del pelosetto oppure optare per monogrammi ricamati. Scegliere le forme, le dimensioni dei caratteri, il colore del filato. La classe non è acqua!

La nuova dog accessories collection di Celine

Celine ha debuttato con la prima linea dogwear nella primavera 2022, proponendo una serie di prodotti disegnati personalmente dal direttore creativo Hedi Slimane, che inizialmente si è lasciato ispirare dal suo cane Elvis. L’esperimento è stato fonte di grandi soddisfazioni, per cui la maison di Lvmh ha lanciato di recente la nuova collezione inverno 2023 2024. Gli orizzonti si ampliano, e lo dimostra il fatto che la campagna di lancio vede protagonisti anche altri cani. Ma Elvis conserva un ruolo speciale, naturalmente.

Della linea fanno parte una cuccia-casetta con tanto di logo in bella vista, collari in pelle con medagliette e decorazioni logo metalliche, una coperta foderata con eco pelliccia, un materasso in pelle, una borsa con stampa leopardata. C’è persino un giocattolo, a forma di logo gigante e… peloso.

La “moda sguinzagliata” di H&M e le nuove proposte

H&M è uno dei brand più attenti ai nuovi valori e ai tempi che cambiano. Ed è stato anche tra i primi brand moda a debuttare nel segmento dogwear: correva l’anno 2018, si trattava di una collezione creata con Moschino. Da allora, ogni anno l’azienda svedese ha presentato nuove proposte all’insegna del colore, dell’originalità. Dell’allegria.

Per l’inverno 2023 2024 è un trionfo di maglioni jacquard, cappotti trapuntati o cerati, pullover con pon pon, camicie a quadri, mantelle e maglioni in eco pelliccia. Non finisce qui: se il tuo amico è dotato di senso dell’umorismo, sappi che sono disponibili costumi da Babbo Natale, da renna e da albero di Natale!

