D al fucsia al verde, passando per le gradazioni più intense del blu, ecco le tonalità che ci accompagneranno nelle prossime stagioni. E faranno anche bene all'umore.

A un certo punto è sembrato che l’estate non finisse più. Invece la natura ha ristabilito il suo corso e quel gran calore ha lasciato il passo ai primi sentori d’autunno. Che poi, lo sappiamo: si passa spesso da un eccesso all’altro. Di certo non ci sorprenderà, quindi, un repentino calo delle temperature. Tutti pronti, allora, per il cambio di stagione? Un appuntamento non privo di lati positivi: i capi più pesanti portano sempre con sé un’idea di protezione e familiarità. E riescono a essere molto, molto glam. Facendo le giuste scelte, ovvio. A proposito di scelte, è giunto anche il momento di fare un recap sugli ultimi dettami della moda. Cominciando dai colori Autunno Inverno 2023.

Prima di scendere nel dettaglio, fissiamo però alcuni punti chiave. Il tempo in cui la stagione fredda s’identificava principalmente con le tonalità scure è terminato in modo definitivo. Come del resto un anno fa, restano in scena le nuance più vibranti e accese. Ben vengano a rallegrare (anche) le giornate più cupe. Punto secondo: il monocolore è ancora parecchio gettonato. Anzi, sempre di più. Porta con sé quella sorta di autorità, mista a una piccola dose di sfacciataggine, cui è difficile restare indifferenti.

E ancora, quasi a fare da contraltare rispetto ai colori vivaci, ecco che il nero raddoppia il suo fascino innato. Passando dallo status di evergreen a quello di must have. Ma anche il bianco, da parte sua, sa farsi valere anche in questo Autunno/Inverno 2022-2023. Fatte queste doverose premesse, entriamo nel cuore della questione.

Fucsia

La presenza del fucsia tra i colori Autunno Inverno 2023 non sorprende. Il trend lanciato da Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, in collaborazione con Pantone - con il PP Pink - acquista crescente vigore. Ormai è una fashion mania a tutti gli effetti.

Il massimo si raggiunge con il total look, ma diciamo la verità: non tutte hanno l’audacia necessaria. Una volta compiuto quel passo, però, difficilmente si torna indietro. Perché il fucsia, o rosa fluo, è una tonalità potente. Magnetica. Che seduce sia chi la indossa, sia chi si limita a guardare. In ogni caso, il monocolore non è mica un obbligo. Le "manovre di avvicinamento" si possono cominciare con un singolo pezzo – un blazer, una minigonna – oppure con gli accessori.

Credits: Getty Images

Cammello

Ambasciatori di un raffinato low profile, i colori neutri sono intramontabili. Per l’Autunno Inverno 2022-2023, in particolare, andranno forte quelli più dolci e luminosi. Il cammello su tutti. E non ci riferiamo solo al cappotto, che naturalmente torna a imporsi con il suo fascino inossidabile.

Mai come in questa stagione, il color cammello vede concretizzarsi la sua versatilità e dà forma a maglioni, pantaloni, tailleur, accessori. Guardaroba completi, insomma. Se ami questa tonalità, sappi che il camel block – ergo, dalla testa ai piedi – è un’opzione assai trendy. In alternativa, puoi dosare tirando in ballo altri colori. Meglio se a loro volta neutri e sobri.

Credits: Getty Images

Rosso

Il rosso non si discute. Ma c’è anche da dire che passa attraverso fasi alterne, ovvero periodi in cui perde appeal e altri in cui torna prepotentemente in scena. Ecco, l’Autunno Inverno 2022-2023 è una di queste ultime. Rosso fuoco, per accendere e riscaldare i giorni più freddi. Rosso "passionale" come sempre, ma che adesso svela anche - all'occorrenza - un'inaspettata anima bon-ton.

Dai coprispalla agli accessori, niente fa eccezione. Qualcuno è addirittura certo che sarà il colore dominante su tutti gli altri. In ogni caso, rispecchia chiaramente la voglia di farsi notare. Ti sei attrezzata a dovere?

Credits: Getty Images

Verde

Tra i colori Autunno Inverno 2023 fa il suo ingresso anche il verde. Nelle sue gradazioni brillanti, ma anche in quelle che richiamano la natura: quindi verde foresta, verde prato. Verde oliva, anche. Ed è arrivato il momento di sfatare il luogo comune secondo cui è una tonalità non facile, da indossare e abbinare.

Perché, in realtà, il verde è sempre un'ottima idea ed è più versatile di quanto si pensi. Basta calibrarlo con cura e individuare la sfumatura più adatta alle proprie peculiarità fisiche. L’armocromia può essere di aiuto.

Credits: Getty Images

Blu

E poi c’è il blu, nelle versioni più classiche: blu navy, blu notte, classic blue. Sono anche quelle più intense, tendenzialmente scure, di estrema raffinatezza. E danno forma in primis a blazer, pantaloni e trench, certo; ma anche ai caldi pullover, ai cardigan, ai mini e long dress.

Dalla mattina a notte inoltrata, il blu non conosce limiti d’orario: è sempre un passepartout. In qualsiasi contesto.

Credits: Getty Images

Grigio

Concludiamo l'excursus dei colori di tendenza con un altro evergreen dall’eleganza innata: il grigio. Che è anche tra le nuance neutre per eccellenza. E se è vero che generalmente viene considerato un colore “serioso”, è anche vero che questa è la stagione giusta per far emergere tutte le sue potenzialità. Andando oltre il suddetto limite. Come?

Per mezzo degli abbinamenti, che diventano quindi perfetti strumenti per sperimentare. E bisogna sbizzarrirsi, ragazze. Per esempio: ma quanto bene sta il grigio col fucsia? O con il giallo, il verde e l’arancio, anche fluo? Diventa pure un ottimo modo per evitare eccessi, ripristinando i giusti equilibri.

Credits: Getty Images