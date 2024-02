Come indossare il corsetto in inverno (e non soffrire il freddo)

D imentica il rigido bustier sotto i vestiti. Adesso il corsetto si mette in bella mostra, anche in inverno! Ecco alcuni styling tips per portarlo day by day.

Sarà che stiamo aspettando la nuova stagione di Bridgerton, saranno i look di Kendall Jenner che mettono in bella mostra il suo vitino da vesta, sarà l'effetto Maison Margiela o Bella Baxter. Ma sì, siamo sicure: è giunto il momento di indossare il corsetto anche in inverno. Respira, non ti stiamo dicendo che dovrai costringerti tra stecche troppo rigide o nastri troppo stretti. Affatto, per assurdo il bustier 2024 non è più un’armatura ma cambia veste, materiale, forma e “posizione”. Dimentica per un attimo di metterlo sotto i vestiti o a stretto contatto con la pelle perché il corpetto ora lo si indossa sopra. È solo questione di layering!

Look total brown con corsetto + sweater collo alto + coat

C’è quello che si ferma sotto il seno e quello che invece va ben oltre la vita. È vero, c’è corsetto e corsetto e i modelli sono svariati, ma il modo più semplice di sfoggiarlo in questa stagione (e non patire il freddo) è quello di posizionarlo sopra a un pullover a collo alto o una maglia velata. In questo caso puoi pensare a un look monochrome o che comunque giochi con diverse sfumature della stessa tonalità. Con il nero, grigio e marrone vai sul sicuro. Ricorda però che, per dare più struttura e profondità alla mise, materiale, orlo e impunture sono quei dettagli che fanno la differenza sia in termini di vestibilità, che di resa.

Corset + shirt + pants e blazer con dettagli preziosi

Dopo questa prima prova di styling, passiamo alla successiva. Come ti abbiamo detto, per incorporare il corsetto al tuo outfit invernale la stratificazione è la tua migliore alleata. Puoi metterlo sopra il blazer per un effetto strong, mentre se vuoi ricreare uno stile quite luxury o business core dovrai indossarlo sopra una camicia. Noi ti consigliamo di sceglierne una o bianca o azzurra e completare il tutto con pants a palazzo, stivaletti e cravatta sottile. Quindi in definitiva, il corsetto non va più in letargo nell’armadio ma anzi tutt’altro! E ora ti diamo un bonus tips: vuoi renderlo davvero un pezzo daywear senza rinunciare al tuo sweater oversize? Parola d’ordine denim. Scegli un bustier sotto seno di questo materiale e portalo insieme al tuo paio preferito di jeans. Casual, glamour e straordinariamente hot!

Maglia over + corsetto in denim + jeans