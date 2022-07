D imentica le mise da spiaggia improvvisate di qualche anno fa: i copricostumi sono ormai autentici abiti cool, da sfoggiare dal mattino fino all'ora dell'aperitivo! Ecco la nostra selezione online

Gli abiti sono protagonisti della stagione estiva e, che siano corti o lunghi, poco importa: devi averne almeno uno nell'armadio! Categoria che, ovviamente, comprende anche i copricostumi, it-piece della summer season troppo spesso dimenticati o poco considerati. Come scegliere quelli giusti da mettere in valigia in poco tempo? Beh, i copricostumi online sono tanti e aspettano solo noi!

Leggeri, colorati e perfetti per arrivare alla spiaggia in grande stile o per un aperitivo al sapore di salsedine e crema solare, avrai solo l'imbarazzo della scelta. Ma come sempre ti aiutiamo noi: qui troverai una selezione dei copricostumi online favolosa, da sfruttare senza sosta e da abbinare alla tua borsa da mare preferita. Insomma, pronta a fare shopping?

Mini dress

Quando si parla di copricostumi è d'obbligo prendere in considerazioni i modelli corti come questo. Fresco e leggero, permette di sopportare anche le temperature più alte senza dimenticare lo stile. Cosa ci piace? Quei fiocchi girly e il taglio a trapezio che si adatta a tantissime fisicità.

Vichy

Se per te copricostume non vuol dire solamente un abitino da indossare al volo, ma un vero e proprio capo d'abbigliamento per essere sempre in ordine anche dopo la spiaggia, questo mini size con stampa vichy è quello che fa per te. Perché ci piace? Per la schiena nude e per il taglio affusolato che darà risalto alle gambe dorate dal sole.

In lino

Una vacanza in Costa Azzurra, una maxi bag di paglia, dei sandali in cuoio e questo copricostume in lino dal taglio a maxi camicia. Un look perfetto sia per andare al mare sia per due passi nelle tue città balneari preferite. Sarai sempre elegante e in ordine, fidati di noi.

Maxi dress

Questo maxi dress è più di un copricostume, è un vero salva look da avere in vacanza. Da indossare sopra il costume per raggiungere la spiaggia, ma anche in città per un aperitivo al tramonto o per due passi nelle tua città d'arte preferite.

Lungo

Il lungo è una scelta amata da molte perché, nonostante sia un copricostume, permette di sentirsi in ordine anche con i capelli bagnati e la pelle che profuma di sale. Cosa ci piace di questo modello? Le spalle larghe e il taglio che segue il seno.

Crochet

Un grande classico che non delude mai: è il copricostume in crochet. Realizzato home made o meno, poca importa. Questo è il modello perfetto per chi cerca qualcosa di sensuale e di comodo (oltre che salvaspazio!). Sceglilo bianco o nei toni del sabbia e canapa per dare massimo risalto al tuo colorito estivo.

