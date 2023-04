C i siamo: il bustino ha raggiunto il top della popolarità ed è tra gli acquisti necessari per la primavera estate 2023. Scopri la nostra selezione!

Una tendenza destinata a durare: così, la scorsa estate, parlavamo del corsetto. Ebbene, ci avevamo visto giusto. Perché non soltanto questo capo che racconta di tempi lontani è ancora qui, per quanto si è piazzato tra i must have del 2023. Colori? Quanti ne vuoi, a cominciare dall’intramontabile nero per arrivare alle nuance bold e metallizzate. Modelli? Idem: si va dai modelli con spalline a quelli senza, dai bustini con stringhe a quelli con lacci, con stecche e/o pizzi, rigidi o più morbidi. Anche a proposito di tessuti e materiali, c’è l’imbarazzo della scelta. E se non hai ancora trovato la versione ideale, ti diamo subito una mano: ecco la nostra check list dedicata ai corsetti da comprare online!

Il corsetto corto

Anche per la primavera estate 2023, sarà cropped mania. La conseguenza è naturale: i corsetti corti fanno furore. Perfetti per gli outfit da giorno, tutti i giorni. Nei jeans a gamba larga e vita bassa trovano la combo ideale, ma le possibilità di abbinamento in realtà sono infinite. Per un twist più elegante, ad esempio, indossali con pantaloni classici a sigaretta e scarpe col tacco. Quanto a colori, puoi puntare sui pastelli. A loro volta ultra trendy.

In ecopelle con zip

Nell’esercito di celebrities innamorate del corsetto troviamo anche Cara Delevingne. Ultimamente ha sfoggiato un corsetto in ecopelle, con zip e senza spalline, che ci piace moltissimo. Ergo, entra a pieno titolo nella lista dei corsetti da comprare online!

Il corsetto in pizzo

Per dare un tocco bohémien al tuo outfit, indossa un candido corsetto in pizzo. E abbinalo a una gonna lunga dai volumi ampi, a ruota o con balze. Le versioni in pizzo, tra l’altro, sottolineano l’impronta retrò data dal corsetto stesso. Un gioco di trasparenze lo rende ancora più glam!

Il bustino rosa

Il rosa si conferma tra i colori più glam del momento e trova nel corsetto un’espressione che seduce con allegria. Devi solo intercettare il modello più adatto al tuo stile e al tuo mood. Per esempio: corto e in cotone acquista un tocco casual, in ecopelle o latex diventa più grintoso.

Il corsetto sparkling

Con un corsetto brillante sarai la regina della serata, di qualunque contesto si tratti! Noi abbiamo un debole per i modelli argento impreziositi da strass o tessuti lurex, preferibilmente senza spalline e ben sagomati. I lacci sul retro li rendono ancora più affascinanti.

Il modello gotico

Lo stile Dark academia, ovvero il new gothic è tra i tuoi preferiti? Il corsetto allora è perfetto, soprattutto nelle versioni nere e damascate ton sur ton, anche arricchite da bordi a lattuga e fiocchi. Ben vengano inoltre le stecche morbide, per meglio definire la silhouette.

Floreale 3D

Se vuoi qualcosa di più originale, qualcosa che si distingua e stupisca, sappi che tra i corsetti da comprare online ci sono anche diversi modelli 3D. Caratterizzati, cioè, da decorazioni floreali tridimensionali. Un capo del genere dev’essere protagonista assoluto dell’outfit.

Altre ispirazioni

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.