S tarai via soltanto per un weekend o per una settimana, magari anche qualche giorno in più? Prenderai l'aereo, il treno o l'auto? Abbiamo selezionato le valigie per ogni esigenza: scegliere sarà facilissimo!

La partenza è ormai imminente e stai ancora cercando una valigia da comprare online? Parti dal seguente punto di vista e la scelta sarà molto più facile: molto dipende dal tipo di viaggio che ti aspetta. Innanzi tutto, c’è da valutare il mezzo di trasporto. Se si prende l’aereo, la migliore valigia da stiva è quella rigida, perché più resistente agli urti e in generale più robusta; per quanto riguarda il bagaglio a mano da imbarcare, ricorda invece che le misure (massime) generalmente sono pari a 55x40x20cm.

Per i viaggi in auto e in treno, si rivelano invece più comode le valigie semirigide – per esempio in nylon o poliestere – perché facilmente sovrapponibili e meno ingombranti. Poi certo, determinante è anche la durata della vacanza (in generale, della permanenza fuori casa). E la destinazione, ovviamente: dentro dovrai infilarci qualche copricostume e poco più oppure pezzi più pesanti e voluminosi? Ma c’è qualche altro fattore da considerare e stiamo per farlo insieme. Preparati, stai per trovare la valigia perfetta!

Viaggio breve

Se starai fuori soltanto per un weekend, anche lungo, ecco il consiglio furbo: scegli un trolley rigido da 55x40x20cm. Non importa se stavolta non prenderai l’aereo, comunque è sempre bene averne uno. E al di là del mezzo di trasporto, un bagaglio di queste dimensioni è molto più pratico e comodo di quanto si possa pensare. Ecco un modello richiestissimo online: tra l’altro è dotato di quattro rotelle girevoli, scocca protettiva antigraffio, scomparto portaoggetti e tre tasche con zip.

Vacanza di 7-9 giorni

Se la tua vacanza estiva è più lunga, se starai via una settimana o poco più, orientati verso un trolley da 77-80 cm. Ovvero da circa 20 kg. Tra i più venduti online c’è questo che ti mostriamo, che in realtà può andar bene anche per un viaggio di due settimane. Realizzato in polipropilene, è leggero ma resistente. Ottima cosa la serratura TSA integrata a 3 cifre. E cosa dire dei colori? Ce ne sono anche altri, uno più glam dell’altro!

Dai 10 giorni in su

Se la tua vacanza durerà dai dieci giorni in su, innanzi tutto ti consigliamo un ripasso delle regole per la valigia perfetta! Dopo di che, ecco cosa abbiamo trovato passando in rassegna le soluzioni più gettonate online: una valigia grande da 81 cm, ma che risulta tutt’altro che ingombrante. Le doppie ruote scorrevoli e il carrello di traino bitubo rendono il trasporto più che agevole; l’interno è organizzato con elastici fermabiti posizionati in basso, un divisorio con zip e una grande tasca laterale. C’è una chiusura a 3 punti per garantire maggiore sicurezza e una guarnizione per contrastare l’umidità.

Viaggio in auto

… Dicevamo della valigia migliore per l’auto e il treno. E confermiamo: quelle semirigide in tessuto, quindi anche morbide, sono la scelta ideale. Più flessibili, maneggevoli, adattabili allo spazio disponibile. Riscuote grande successo questo modello in poliestere e nylon, che misura 51x32,5x24 cm (rispettivamente altezza, larghezza e profondità). Le cinghie di compressione aiutano a tenere ben fermo il contenuto; l’interno è suddiviso in diversi scomparti tramite zip. Una valigia da comprare online che si rivelerà molto utile, non ci sono dubbi.

Vacanza in montagna

Se hai organizzato una vacanza in montagna, è fondamentale che tu abbia una valigia o un trolley facilmente trasportabile. Ma non basta. Considera che ti potrebbe capitare di dover fare un pezzo di strada in salita e a piedi, o magari di attraversare un tratto di strada non perfettamente piano e regolare. Insomma: per una vacanza sui monti, o comunque “avventurosa”, è meglio optare per uno zaino trolley. Che al momento opportuno si possa mettere in spalla e via!

Il set di valigie

Una valigia non basta, siete più persone oppure hai l'esigenza di portare con te un bel po' di vestiti e accessori? Il set di valigie è una buona soluzione, anche perché permette di abbattere la spesa. Questo è composto da tre trolley in ABS rigido: un bagaglio a mano da 55 cm, uno da 65 cm e uno da 76 cm. Problema risolto!

