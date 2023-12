H a una classe innata, è classico ma al contempo moderno, incredibilmente versatile: sì, ci riferiamo al dolcevita. E questi sono i modelli da acquistare online per l'inverno 2023 2024!

Un capo iconico, salito alla ribalta negli anni Sessanta e da allora mai più tramontato. Amato dalle dive a loro volta immortali, che hanno contribuito a decretarne il successo: un nome su tutti, Audrey Hepburn. Il dolcevita è quel capo classico che fa sempre tendenza, grazie alla sobria eleganza innata e alla sua estrema versatilità: si può indossare in tanti modi diversi, c’è solo da decidere se creare un outfit casual o più elegante. Allora che ne dici da passare in rassegna i migliori dolcevita donna da acquistare online? Anzi, aspetta un attimo.

Mettiamo prima in chiaro le cose: c’è differenza tra dolcevita e lupetto, non bisogna fare confusione. Il primo è realizzato in maglia leggera, a tinta unita; ha il collo alto, da risvoltare, e un fit tradizionalmente aderente. Anche se le attuali interpretazioni ci conducono verso design più morbido. Il lupetto condivide sostanzialmente queste stesse caratteristiche, ma arriva a metà collo. E adesso procediamo con il nostro check in Rete!

Il dolcevita neutro

Per decidere quale dolcevita donna acquistare online, lasciamoci ispirare dalle tendenze moda inverno 2023 2024. Le tonalità neutre continuano a trionfare, così sofisticate e facili da abbinare. Conseguenza: il dolcevita beige o cammello sono azzeccatissimi; come quello grigio, del resto. E sai qual è il top? Creare un look ton sur ton!

... O coloratissimo

Ma anche l’opzione opposta, cioè i colori accesi e vibranti, si rivela vincente per questa stagione. Se la preferisci, dunque, via libera! Lasciati tentare – per esempio – da un dolcevita fucsia, rosso, viola, blu elettrico. Sarai in ottima compagnia, i modelli di questo genere sono super richiesti.

Elasticizzato

C’è poi il dolcevita donna elasticizzato, una scelta che esalta il fit originario del capo in questione. Si rivela un perfetto sottogiacca, vien da sé. Il nostro consiglio? Gioca con i volumi, per esempio abbinandolo a un blazer oversize e/o pantaloni a gamba larga!

Con le trecce

Tradizionalmente il dolcevita ha una maglia liscia e leggera, ma ciò non vuol dire che non possano esserci delle eccezioni. Anzi, i modelli un po’ più pesanti e dalla lavorazione più complessa riscuotono crescenti consensi. Online abbiamo trovato questo, a sua volta molto richiesto: merito di una delicata trama di trecce che ne fanno un capo cozy e chic.

Cropped

No, la tendenza cropped non è affatto tramontata. Anzi resta in scena anche per quest’inverno 2023 2024, non ci lasciamo certo scoraggiare dalle basse temperatura. Ecco dunque un dolcevita corto, reso particolare dalle maniche leggermente a sbuffo, da tre bottoni laterali e da fori in cui infilare il pollice (wow!). La combo ideale è quella con i pantaloni a vita alta.

Oversize

Infine eccolo, il dolcevita oversize: la più apprezzata delle rivisitazioni contemporanee, che esalta l’impronta comfy di questo caso. Come abbinarlo? Puoi esaltare la caratteristica in questione, scegliendo pantaloni e capospalla a loro volta maxi, oppure bilanciare i volumi con un capo dal fit slim.

