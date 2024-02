L 'orecchino senza buco è tra i jewels preferiti dalle it-girl: si mette nella parte alta dell'orecchio, ma non solo. Proprio la versatilità è il suo maggiore punto di forza!

I gioielli sono importanti. E in fondo, la materia prima può anche essere considerata secondaria. L’oro resta sul podio quanto a valore, ma quando subentra il design… Beh, anche l’argento e l’acciaio sanno dire la loro. E lo stesso vale per le pietre: preziose o meno, se messe nel modo giusto fanno comunque la differenza. E quindi ora concentriamoci sugli orecchini. Sull’ear cuff, per l’esattezza. Ovvero l’orecchino senza buco, il finto piercing: chiamalo come vuoi. Resta il fatto che è tornato prepotentemente di moda – sapevi che le sue origini potrebbero risalire addirittura agli antichi Egizi? – e non accenna a perdere appeal.

Generalmente si porta sulla parte superiore dell’orecchio, ma in realtà uno dei suoi pregi è che possiamo liberamente decidere dove posizionarlo. Anche a metà orecchio oppure sul lobo. Uno sfizio, un vezzo, ma anche un jewel che racconta di noi. Ed è bello anche infilarne uno dietro l’altro, creando decorazioni eyecatching. Oppure scegliere il low profile: dipende anche dall’outfit e dalla situazione. Allora che ne dici di una bella selezione di ear cuff da comprare online?

Minimal

L’ear cuff è tra gli orecchini più amati anche dalle star, citiamo per esempio Rihanna e Marion Cotillard. Le possibili versioni sono pressoché infinite. E per cominciare, scegliamo l’essenzialità: del resto lo stile minimal chic continua ad andare forte, no? Bene, riguarda anche gli accessori. Abbiamo scovato questi orecchini a cerchio ear cuff in argento sterling, estremamente easy ma al contempo particolari: sono lavorati a mano e uno dei due ha la superficie irregolare. Anche un’ottima idea regalo!

Sparkling

Per illuminare il viso, ma con discrezione, un’ottima idea sono gli ear cuff tempestati di zirconi. Ovvero punti luce. Anche in questo caso si tratta di cerchi dalle dimensioni contenute, eppure possiamo assicurarti che catturano sguardi. Con classe. Bello metterli entrambi sullo stesso orecchio!

Snake

Nessuna it-girl resta indifferente dinanzi agli orecchini a serpente. E ciò vale, naturalmente, anche a proposito di ear cuff. Molto gettonato online è questo modello in argento 925 dall’impronta etnica, data da quelle incisioni nere a contrasto. S’infilano in un attimo e restituiscono un effetto di grande impatto. Impossibile che passino inosservati.

Gold

Prediligi gli orecchini classici? Ecco il modello che fa per te: in argento sterling con finitura oro, arricchiti da un pavé di zirconi brillanti e trasparenti lungo tutto il bordo. Perfetti per gli outfit di tutti i giorni, per la sera ma anche per i momenti speciali. Sempre, insomma!

Bold

I gioielli bold continuano a tener banco nell’universo dei jewels: bracciali, anelli, orecchini con spessore maxi e dotati di grande personalità. Concepiti per essere notati, qualunque sia la loro dimensione. Potevano, dunque, non andare a caccia anche di ear cuff bold? Assolutamente no: eccoli!

A farfalla

Sulle passerelle appaiono ear cuff più vistosi, dal design più elaborato, che arrivano a decorare tutto l’orecchio o quasi. Se prediligi queste varianti, ti accontentiamo subito: dai un’occhiata a questi orecchini a farfalla impreziositi da zirconi: che ne pensi?

Chain

Chiudiamo la nostra selezione di ear cuff da comprare online con una proposta che riscuote parecchio successo. Segni particolari: la sottile catenella a due giri. La parte rigida, invece, consiste in tre cerchietti che avvolgono l’orecchio. Un jewel che si nota, ma al contempo è raffinato nella sua semplicità.

