C on zeppa o suola flat, con lacci o in versione slingback, fanno il loro trionfale ingresso tra i must dello street style e ci conquistano a colpi di fascino e versatilità.

Le espadrillas, un grande classico dell’estate. Che, come tutti i classici, alterna momenti di sottotono ad altri in cui raggiunge nuovamente le vette del fascino, conquistando lo status di tendenza. Bene, questa stagione coincide proprio con un rinnovato periodo d’oro: le espadrillas 2022 sono più glam che mai. E anche più camaleontiche che mai: tra gli iconici modelli con zeppa e lacci, quelli con suole flat e quelli versione ballerine, c’è l’imbarazzo della scelta.

Comode come sempre, hanno rotto i confini e non vengono più identificate solamente come “scarpe per le vacanze”; hanno il loro posto d'onore anche tra gli accessori da street style, possono conservare la loro innata impronta casual o diventare il completamento perfetto per outfit più eleganti. Sempre, però, nel segno della semplicità. Perché il loro maggiore punto di forza è proprio questo. Vediamo dunque 8 look vincenti, protagoniste le espadrillas of course.

Con lo chemisier

Quelle giornate calde, in cui verrebbe da andare in giro nudi o mettersi in costume e starsene tutto il tempo in spiaggia: hai presente? Invece c’è da lavorare, ci sono impegni cui far fronte, insomma bisogna reprimere qualsiasi istinto… liberatorio. Anzi no.

Perché infilando uno chemisier, lungo o più corto, e abbinandolo a un paio di espadrillas slingback si crea un outfit davvero vincente. Fresco, non troppo casual, azzeccato per i più diversi contesti. Il tocco chic in più? Una cintura a sottolineare il punto vita.

Credits: Getty Images

Romantica d'estate

Il miniabito bianco in cotone, in pizzo sangallo o arricchito da maliziose rouches, o con colletto ricamato, maniche a sbuffo: alzi la mano chi non ne ha almeno uno per l’armadio. Per l’estate, è sempre un’ottima mossa.

E un paio di espadrillas con zeppa permettono di mescolare un po’ le carte in tavola, aggiungendo un twist di malizia che stempera il romanticismo. Aumentando, di contro, l’intrigo.

Credits: Getty Images

... Colore!

Le espadrillas generalmente sono nere o in tonalità neutre. Al massimo si vedono in tinte pastello. Ma la lettura contemporanea amplia gli orizzonti, proponendo versioni dalle nuance più accese e anche multicolor.

Che poi i colori, quelli brillanti e quasi sfacciati, sono tra i protagonisti indiscussi di questa estate 2022. Via libera dunque, non porti limiti! Abbinale con un abito vitaminico o vibrante e preparati a conquistare la scena.

Credits: Getty Images

Con i pantaloni palazzo

I pantaloni palazzo sono a loro volta il non plus ultra della comodità e rappresentano anche un capo strategico, che consente di occultare facilmente piccole imperfezioni. Non si può dire, però, che slancino la gamba.

Ed ecco che qui entrano nuovamente in scena le espadrillas, con zeppa o platform: vanno a nozze, per ovvi motivi, coi tessuti naturali quali cotone e lino. Con una borsa in paglia, altro forte trend del momento, il gioco è fatto.

Credits: Getty Images

Richiami hippie

I pantaloni a zampa fanno subito anni Settanta. Ma le zeppe anche. La deduzione è immediata: le espadrillas con i jeans a zampa meritano un applauso a scena aperta. Un outfit da giorno, ma anche per una festa dal contesto easy, un aperitivo, un’uscita serale con gli amici.

Se vuoi restare nel mood, abbina anche una blusa o un top dalla stampa floreali (ma occhio a non esagerare), in alternativa puoi cavalcare la tendenza del cut out.

Credits: Getty Images

Ispirazioni esotiche

Il caftano racconta di luoghi esotici, di sabbia e deserto, di sole rovente e affascinanti culture. Ma racconta anche delle dive degli anni Sessanta. Come le espadrillas, è ormai un classico e sta vivendo una nuova stagione d’oro: è stato pensato per fronteggiare il caldo, ma quelle stoffe così morbide e leggere – più o meno preziose, più o meno colorate – ci stanno nuovamente seducendo.

Proprio la combo con le espadrillas, quindi, convince senza riserve. E poiché il caftano è tradizionalmente abbinato a scarpe basse, puoi scegliere anche tu un modello flat.

Credits: Getty Images

Grinta metropolitana

Grintosa e al contempo chic nella sua essenzialità: sì, ci riferiamo alla jumpsuit. Che, a seconda del modello, diventa anche il perfetto strumento per accompagnare le curve, mettendone in risalto l’armonia.

L’abbinamento con le espadrillas può sembrare insolito, e proprio per questo ci piace. L’impronta metropolitana è sottolineata dalla suola platform, da cinturini con anelli metallici e – perché no – tonalità eyecatching come l’oro e l’argento.

Credits: Getty Images

Woman in black

Col total black è difficile sbagliare, soprattutto di sera. Il long dress nero si sposa perfettamente con le espadrillas dello stesso (non) colore, che aiutano anche a sdrammatizzare.

Con zeppa o suola più bassa, scegli liberamente. In alternativa, proprio le espadrillas possono diventare la nota d’accento di un outfit total black, e in questo caso diventano d’obbligo colori forti: no alle vie di mezzo.

Credits: Getty Images

