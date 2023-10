L a mitica hoodie, che conquista tutti senza eccezioni. Anche grazie alla sua versatilità e praticità. Che ne dici di un giro di shopping? Ecco una selezione di modelli da acquistare online per l'autunno 2023!

È stata inventata negli anni Trenta dall’azienda Champion, per fronteggiare meglio il freddo di New York. In breve tempo ha conquistato operai, giocatori di football, soldati. E poi adolescenti ribelli, skaters, rapper, ballerini di hip hop e breakdance, pugili. Oggi è un must have indiscusso dello stile urban, non ci sono distinzioni di genere, di età né di status. Hai indovinato? Stiamo parlando della mitica hoodie. Potevamo forse non fare una selezione di felpe con il cappuccio online?

Sì perché, non solo questo capo comodissimo non ha mai perso nemmeno un grammo di fascino, per quanto ha costantemente ampliato gli orizzonti. E dagli anni Duemila ha fatto il suo ingresso persino nella moda luxury, diventando musa dei brand più prestigiosi a livello globale. Come abbinare la felpa con cappuccio? Ecco, anche a questo proposito c’è stata un’evoluzione. Perché siamo molto oltre le classiche combo con jeans, joggers e altri capi casual. Oggi la indossiamo con blazer, gonne, pantaloni sartoriali. Insomma, è un’insostituibile alleata dei look daily. Allora, ecco una selezione di modelli da comprare online per quest'autunno 2023… Senza perdere altro tempo!

Basic

Tra le felpe con cappuccio online più gettonate, un posto d’onore spetta a quelle essenziali. Tinta unita e grafiche semplici, che nella maggior parte dei casi coincidono con loghi lettering. Capi passepartout, da utilizzare per il fitness e il tempo libero, ma che rappresentano anche una perfetta soluzione per l’homewear. Impossibile sbagliare!

Cropped

… Ma se vuoi sintonizzarti con le tendenze moda del momento, allora punta sulla felpa cropped. Corta, anche cortissima, da indossare a pelle, con una canotta aderente o un top. Il cappuccio la rende ancora più sfiziosa, non ci sono dubbi. E visto che ci sei, perché non scegliere un modello dai colori decisi?

Kangaroo pocket

Sempre a Champion va il merito di aver ideato – negli anni Quaranta – le hoodie con “tasca canguro”. La tasca davanti, per intenderci. Un indiscusso plus in termini di praticità. Le felpe di questo genere si rivelano perfette anche per il trekking e le escursioni all’aria aperta. Un consiglio? Scegli un modello dalla vestibilità morbida o di una taglia più grande… Cool!

Con zip

Lo sapevi? All’inizio la felpa con cappuccio era del tutto priva di tasche, e neanche la zip era contemplata. Col tempo il design si è arricchito, sempre nel segno della praticità e di un’estetica casual. I modelli con zip piacciono perché sono più “veloci”, metterli e toglierli è un attimo. E diventano anche strategici protagonisti del layering, nonché capispalla per le giornate belle ma incerte!

Patchwork

Stai cercando una felpa con cappuccio da comprare online che sia originale, anche divertente? Il multicolor è la soluzione giusta. Se poi si traduce in una lavorazione patchwork, è il top! Le combinazioni cromatiche, tra l’altro, hanno il grande pregio di facilitare al massimo gli abbinamenti.

In pile

In teoria, la felpa con cappuccio è un capo per le mezze stagioni. Nella pratica, ammettiamolo: in pieno inverno ce l’abbiamo ancora addosso. Anche perché abbiamo scoperto che sotto il cappotto – anche lungo – sta divinamente. Ma se sei freddolos*, don’t worry: la felpa con imbottitura interna in pile risolve il problema. Caldissima!

