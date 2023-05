I l 14 maggio si avvicina e non hai ancora deciso? Punta sulla moda, non sbaglierai! Dal bracciale personalizzato alla borsa passepartout, ecco i migliori regali da comprare online!

Con lei facciamo grandi risate e anche grandi litigate, è la nostra complice ma al momento opportuno ci dà filo da torcere (e la cosa è reciproca); comunque, resta un fondamentale punto di riferimento. La mamma è sempre la mamma! Il suo giorno si avvicina: manca ormai poco al 14 maggio, ovvero alla Festa della mamma 2023. Servono urgentemente idee regalo, giusto? Il nostro suggerimento è quello di puntare sull’universo fashion, che si traduce nei più svariati input e facilita le mosse giuste. Svariati, appunto: fioccano proposte, e può risultare comunque non facile arrivare alla decisione finale.

E se ti dicessimo che abbiamo già fatto buona parte del lavoro? Ti proponiamo una selezione di regali per la mamma da acquistare online, senza fatica e con un solo click. Abbiamo trovato ispirazioni per tutte le tipologie: dalle mamme romantiche a quelle sportive, da quelle attentissime alle tendenze moda a quelle che amano i grandi classici. Non ne abbiamo dimenticata nessuna, guarda un po’ qui!

Il bracciale dedicato

Il bracciale è sempre una bella idea regalo, ma il rischio di fare una scelta banale c’è sempre. D’altra parte, per fortuna scansarlo è semplice: in Rete si trovano braccialetti pensati proprio per la mamma e la sua festa, arricchiti per esempio da charms a forma di cuore e frasi che sono dichiarazioni d’amore. Lei si scioglierà come neve al sole!

… E il portachiavi

Rimaniamo nel campo dei regali dedicati espressamente alla mamma, ambasciatori di messaggi romantici ma anche divertenti. Se il bracciale non ti convince del tutto, ecco un’alternativa interessante (e glamour): il portachiavi. A forma di cuore – come potrebbe essere altrimenti? – con ciondolo lettering e un charm brillante.

Il portagioie

Se per la Festa della mamma 2023 cerchi un pensierino diverso dal solito, quest’ispirazione potrebbe essere illuminante: un portagioie in cui riunire tutti i jewels, dividendoli in base alla categoria e alle dimensioni. Ci sono pure i ganci per le collane, e la cosa più bella è che si può comodamente portare anche in viaggio. Proprio come un beauty case.

Il foulard

Il foulard non è soltanto un accessorio classico, ma anche un classico regalo! Questo non significa che l’idea non funzioni, anzi è esattamente il contrario. Anche perché le vie del foulard – è proprio il caso di dirlo – sono infinite. A noi piacciano le versioni multicolor, che siano però la combinazione di nuance luminose ed eleganti: sei dei nostri?

Le sneakers

Se la tua mamma è un tipetto smart, sportivo e sempre in movimento, falla felice con un paio di sneakers! In questo caso suggeriamo il total white: le sneakers bianche non soltanto vanno fortissimo, ma possiedono un’impronta quasi classifica che porta la versatilità ai massimi livelli. Anche coi pantaloni palazzo, per dirne una, stanno benissimo.

La t-shirt

La t-shirt è tra i capi intergenerazionali e gender free, praticamente indispensabile. Probabilmente, è capitato che tua madre ne abbia sottratta qualcuna dal tuo armadio e/o viceversa. Ergo, ecco un’altra magnifica idea regalo! Navigando in Rete, ci siamo imbattuti in questo modello assai gettonato per la sua eleganza e originalità: ha una linea morbida e le maniche a pipistrello, nonché il bordo inferiore elasticizzato per riequilibrare i volumi.

La borsa passepartout

Le donne nutrono un amore incondizionato per le borse, ne vorrebbero a gogò e le mamme non fanno eccezione. Punta su un modello passepartout, classico ma non troppo, da portare a mano oppure a spalla a seconda dei momenti (e della voglia). Con il nero non si sbaglia mai, però sono disponibili anche altri colori.

La pochette

Se la tua mamma è un’inguaribile fashionista e non disdegna la mondanità, gioca la carta della pochette. E sposa le tendenze del momento, senza il timore di sbagliare. A proposito di tendenze, le borse metallizzate e sparkling continuano ad acquistare quotazioni. E se si tratta di chain bag, ovvero dotata di catenella, meglio ancora!

I sunglasses retrò

Stai pensando di comprare un paio di occhiali da sole per la Festa della mamma 2023? Benissimo. Adorerà un modello retrò, da diva degli anni ’50-’60. Le declinazioni che vanno attualmente per la maggiore? Lenti rettangolari con montatura bold.

Il costume intero

… Ma si può anche pensare all’estate e giocare d’anticipo, perché no? Un costume da bagno è sicuramente un regalo che la tua mamma non si aspetta, quindi stupiscila! E a meno che tu non abbia già un’idea ben precisa, ti consigliamo di mantenerti sul classico: il costume intero e nero è un evergreen, è praticamente impossibile che non le piaccia. Ed è anche parecchio chic, ovvio! Belle le versioni con scollo a V, spalline regolabili e strategici drappeggi.

Vuoi altre ispirazioni che vadano anche oltre l'universo fashion? Le trovi qui!

