I l 10 e l'11 ottobre, arriva una valanga di offerte per i clienti Amazon Prime. Non potevamo non proporti una selezione di capi e accessori da prendere al volo!

Shopping lovers, a rapporto! È iniziato l'euforia per la Festa delle offerte Prime 2023 di Amazon, appuntamento autunnale che si traduce in una marea di sconti su prodotti di ogni tipo. E, naturalmente, anche su una ricca selezione di capi e accessori.

Una novità riservata ai clienti Amazon Prime, che anticipa il Black Friday. La “maratona” comincia allo scoccare della mezzanotte di martedì 10 ottobre e si protrarrà fino alle 23:59 di mercoledì 11 ottobre. Quarantotto ore di cui approfittare per arricchire il guardaroba con una spesa decisamente contenuta, questa è decisamente una lieta novella. E dal momento che stiamo parlando di centinaia di offerte, ecco una wish list che può aiutarti nella scelta. Prodotti in linea con le tendenze moda del momento, ovvio!

Jeans cropped

I jeans cropped, che lasciano cioè scoperte le caviglie, continuano a fare tendenza. Sono comodi, sbarazzini e permettono di valorizzare le scarpe. Tra le tante proposte disponibili per la Festa delle offerte Prime 2023, abbiamo scelto questa: un modello firmato Pepe Jeans, caratterizzato da gamba dritta e vestibilità regular. Ma anche realizzato con materiali riciclati, quindi sostenibile.

Felpa hoodie

E poi c’è la felpa hoodie - ovvero con cappuccio - granitico must have per tutti gli zoomers, senza eccezioni. Ma non soltanto per loro: è un capo intergenerazionale. In questo caso, vogliamo puntare sulla praticità e sulla qualità; ecco una proposta Tommy Hilfiger, monocolore - ma arricchita dal logo lettering lungo il bordo - e dotata di zip. Da usare anche come giubbotto, quindi. Perfetta per il necessario layering delle mezze stagioni.

Sneakers vitaminiche

Sei dei nostri, ne siamo certi: vorremmo decine di paia di sneakers. E dal momento che (siamo sicuri anche di questo) i modelli più classici di certo sono già presenti nella scarpiera, perché non approfittare delle offerte Amazon 10 e 11 ottobre per regalarsi… un’esplosione di colore? Giallo vitaminico, per esempio. Queste sono tra le snakers Vans più richieste in rete (e non solo), lo sconto è un richiamo irresistibile!

Trench

Il trench è un capo iconico, che attraversa il tempo senza mai passare in secondo piano. Anzi, ormai da qualche anno ha acquistato ulteriore fascino, perché si presta egregiamente alle più svariate contaminazioni stilistiche: basti pensare agli abbinamenti con le felpe hoodie e le sneakers, appunto. Ecco una versione classica e minimalista. Impeccabile. Impossibile non innamorarsene!

Top con paillettes

Le paillettes fanno furore, illuminano i più svariati outfit e ormai si indossano anche di giorno. In qualsiasi occasione, quando ci va. Allora guarda cosa abbiamo trovato tra i prodotti scontati della Festa delle offerte Prime 2023: un top con scollo incrociato che lascia scoperte le spalle, delicato ma al contempo eyecatching. Sono disponibili anche altre tonalità, però questa versione pink-nude rende possibili infiniti abbinamenti.

Mocassini chunky

Passiamo agli accessori. Se ancora non hai i mocassini chunky, questo è il momento perfetto per colmare il gap! Una proposta by Geox, quindi la qualità è fuori discussione. Sono indistruttibili. Caratterizzati da un design classico ma rivisitato secondo i dettami contemporanei, e proprio la suola carrarmato ne è la più evidente dimostrazione. Sono in pelle, super comodi e traspiranti.

Chain bag

Tornata in auge pochi anni fa, la borsa con catena si avvia a conquistare lo status di must have. Un tocco sparkling agli outfit sia da giorno che da sera. E guarda un po’ cosa abbiamo trovato: una chain bag nera Love Moschino, ulteriormente impreziosita da piccole borchie a forma di cuore. Cool!

Orologio rosa

Cercavi un orologio glam ma essenziale, di tendenza ma anche evergreen? Eccolo, si chiama Pyper ed è firmato Michael Kors. Il cinturino in pelle è di un rosa polveroso decisamente chic e richiama il metallo del quadrante e delle lancette. Zero fronzoli, ma grande impatto.

