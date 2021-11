F olk, western, anni ’30 o modernissime… tu di che frangia sei? Scoprilo con la nostra selezione di pezzi fringed, scelti tra i più cute delle collezioni targate fall winter

Fringe-maniac a noi: se sei pazza per le frange è il tuo momento!

Non riesci a crederci? Nessuna sorpresa in realtà.

La moda, si sa, è un po’ come le più belle storie d’amore: fa dei giri immensi e poi ritorna! Già, c’è poco da fare: quando un trend è davvero forte ed è capace di coinvolgere intere generazioni o di rappresentare subculture, si può stare certi che ciclicamente si ripresenterà alle porte dei nostri guardaroba. Reinventato, ribaltato, a volte stravolto… ma tornerà!

Ebbene, questo inverno è la volta delle frange, che già da qualche stagione avevano ricominciato a fare capolino nelle collezioni ma che per questa fall-winter 2021-22 sono letteralmente esplose in ogni dove. E non importa che tu ti senta una Calamity Jane di ultima generazione o preferisca lo stile Grande Gatsby: l’importante è farne largo sfoggio all winter long.

Insomma, questa fringe-mania ci ha davvero conquistate! Scopri con noi tutto quello che c’è da sapere su questa tendenza dalle mille influenze e preparati allo shopping. Ti abbiamo preparato una selezione di capi con frange – 10 tra i modelli più cool dell’inverno! – alla quale sarà davvero dura resistere!

Frange folk, western & Co.

Iniziamo dal grande classico della frangia: lo stile western, con qualche traccia hippie e folk, che arriva a mescolarsi persino con la tradizione dei biker degli anni ’70. Tutto insieme, contaminato in capi sfrangiati dal carattere casual e dai materiali perfettamente riconoscibili: denim, pelle o lana spessa.

La dimensione della frangia (piatta o più spessa che sia) in questo caso va sempre dal sottile al medio, garantendo un discreto movimento del tessuto ad ogni passo. Ebbene, quest’inverno l’influenza della “frangia tipo” si farà sentire eccome sui migliori pezzi di carattere dedicati a look off-duty, dai giubbotti in pelle (sia liscia che scamosciata), alle cappe o ai cappotti in lana grossa (e spesso con pattern check), fino alle camicie di jeans: non lasciarteli scappare!

Frange anni ‘30

Se pensi che la frangia sia cosa solo per outfit di carattere casual stai sbagliando di grosso! Per i look più raffinati ed eleganti c’è lei: la frangia sottilissima, tipica della seconda metà degli anni ’20!

Oh sì, non c’è nulla di più chic e stiloso di un capo carico di frange realizzate in tessuti pregiati e fruscianti, inserite in modo fitto-fitto apposta per dare un movimento favoloso al pezzo indossato ad ogni tuo passo.

Questo trend viene ripreso nelle collezioni fall winter 2021/22 sia in modo classico – quindi su abiti eleganti in versione ton sur ton – che in chiave più glam che mai, ad esempio a contrasto su capispalla come il trench o su midi dress dalle tinte pop. Non ti resta che sperimentare!

Frange XXL

L’ultima frontiera dei capi fringed, per vere appassionate ed esperte, è lei: la frangia 3.0, ovvero esagerata!

Da utilizzare per lo più su capi o accessori marcatamente carichi di coolness e generalmente realizzati in lana spessa, in shearling o in eco-pelliccia, queste frange sono più rade ma – appunto – molto grosse e ad alto impatto. Oppure possono essere in pelle o tessuto ed essere invece extra lunghe.

Avvistate su borse ma anche su capispalla e abiti very cute, queste frange formato XXL (extra large o extra long!) ti sorprenderanno… osa e non te ne pentirai!

Borse con frange

Un capitolo a parte lo meritano senza dubbio le fringed bags, che da qualche stagione spopolano sempre più in tutti gli stili e in tutte le salse!

Già, nessun modello è indenne dalla mania delle frange: si va dai grandi classici per il giorno con le borse con tracolla a mini bags molto raffinate per la sera, il tutto passando per modelli ben più estrosi come le maxi pochette (con le frange XXL di cui sopra a corredo, of course!). Insomma se quella che stai cercando non è la solita borsa, cercala con le frange e farai di certo centro!

Capi fringed: 10 pezzi per l’inverno

E tu di che frangia sei? Scoprilo con la nostra selezione di 10 pezzi con frange, tra i più cool per l’inverno 22021/22!

1/10 Cappotto con frange MAX & CO.

Borsa con frange BALMAIN

Camicia in denim con frange ZARA

Borsina porta-telefono H&M

Cappotto con frange MANILA GRACE

Borsa in shearling con frange grosse BOTTEGA VENETA

Abito con frange sottili GIVENCHY

Giacca con frange OTTOD'AME

Mini-dress con frange MSGM

Blazer con frange PINKO

Blazer con frange PINKO