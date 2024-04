C ontroverso ma stiloso, il gambaletto è la tendenza ugly chic che sta convincendo anche le fashioniste più difficili. Spesso o velato, devi solo scegliere!

Se potessimo identificare “l’ugly Betty” della moda allora il titolo andrebbe quasi sicuramente al gambaletto. Ebbene sì, questa particolare calza sotto il ginocchio sta prendendo sempre più piede, ça va sans dire. Soprattutto nello street style, dove anche le it-girls più difficili si sono convinte a indossare i gambaletti con disinvoltura e sex appeal. Insomma riflettiamoci, che sia davvero la nuova ossessione della moda?

Emili Sindlev indossa gambaletto nero + skirt + top fantasia + jacket

Un po’ provocante, un po’ granny style. Il gambaletto, ammettiamolo, è l’accessorio che non pensavamo mai di poter sfoggiare a vista. Questo perché tradizionalmente è stato pensato per rimanere nascosto, ma al fashion, si sa, piace cambiare le carte in tavola e di tanto in tanto abbattere anche qualche tabù. Quindi ora capiamo come possiamo portare queste calze particolari. Prima però facciamo una distinzione: ci sono quelle pesanti, quelle a costine, quelle logate ed infine quelle nere velate o di pizzo. In particolare al momento sono queste ultime, contraddistinte da un bordo più scuro, le più gettonate perché donano quel clash creativo e originale in grado di svoltare immediatamente il look.

Gambaletto + shirt + tie + blazer + coat

Siccome il gambaletto sembra avere lo stesso fashion factor che avevano le calze rosse lo scorso autunno-inverno, occorre subito fare un briefing veloce per capire come matcharlo al meglio. Intanto partiamo col dire che è estremamente versatile. Puoi indossarlo infatti sia con gonne e pantaloncini dalla media lunghezza, sia con micro dress e mini skirt in base all’estetica del tuo outfit. Se l’intento è quello di cavalcare le college vibes allora l’abbinamento top è quello che comprende una gonna, un gilet e un paio di mocassini. Il je ne sais quoi alla parigina lo ricrei invece accoppiando il gambaletto con short, ballerine e trench.

Gambaletto + trench coat + maglioncino + black skirt + ballerine Mary Jane

Per chi proprio non crede nelle mezze misure e il suo motto è «o tutto o niente» diamo due opzioni per entrare a gamba tesa nella tendenza. Portare i gambaletti insieme a un paio di stivali, come insegna la modella Bella Hadid durante le sue uscite daywear. Oppure con audacia e sexiness come Kristen Stewart. Pump vertiginose, pantaloncini e maglietta sportiva. Cosi vinci ai rigori e non c’è fashion competition che tenga!

Quindi che dire di più, è il momento di smarcare anche questo trend. Qui ti abbiamo lasciato alcuni gambaletti per facilitarti lo shopping!

Gambaletto 1/10 Gambaletto blu (CALZEDONIA) 2/10 Gambaletto in pizzo (OROBLÙ) 3/10 Gambaletto nero con bordo alto (TEZENIS) 4/10 Gambaletto a rete (POMPEA) 5/10 Gambaletto nude (WOLFORD) 6/10 Gambaletto a costine (PRADA, via Mytheresa) 7/10 Gambaletto (FALKE) 8/10 Gambaletto sheer (COS) 9/10 Gambaletto velato celeste (GOLDENPOINT) 10/10 Gambaletto pizzo con fiocco (RECLAIMED VINTAGE, via Asos) PREV NEXT